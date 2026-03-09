Guardiola kërkon që Man City të nënshkruajë me yllin e madh të Atletico Madridit
Pablo Barrios po bëhet një nga emrat më të përfolur në tregun e futbollistëve evropian.
Mesfushori i ri i Atletico Madrid po zhvillon një sezon të shkëlqyer në La Liga, duke tërhequr vëmendjen e disa klubeve të mëdha të kontinentit.
Këtë sezon, Pablo Barrios ka bërë një hap të madh brenda skuadrës së drejtuar nga Diego Simeone, duke u bërë një nga risitë më të mëdha të ekipit.
Performanca e tij e fortë në La Liga ka forcuar besimin e stafit teknik, duke e konsideruar si një pjesë me potencial të madh për projektin afatgjatë të klubit.
Me largimin e Bernardo Silva, Manchester City po planifikon të forcojë mesfushën e tij dhe Barrios duket një alternativë ideale për stilin e lojës që kërkon Pep Guardiola.
Klubi anglez po kërkon një lojtar me vizion, aftësi asociative dhe siguri me topin, të gjitha karakteristika që Barrios ka treguar gjatë sezonit.
Shkathtësia e tij për të interpretuar lojën dhe për të menaxhuar ritmin e ndeshjes e bën atë një kandidatë të përshtatshëm për sistemin e posedimit të topit që karakterizon Man Cityn.
Sipas raportimeve të fundit, drejtuesit e Manchester City mund të nisin negociata me një ofertë rreth 80 milionë euro, duke vënë në provë qëndrimin e Atleticos, e cila e konsideron Barrios një aset strategjik për të ardhmen.
Megjithatë, mesfushori mbetet i fokusuar te zhvillimi i tij në La Liga dhe konsolidimi i rolit te Atletico.
Interesi i Manchester City vetëm konfirmon se talenti i tij ka kaluar kufijtë e Spanjës dhe se ai mund të jetë pjesë e bisedimeve për afatin kalimtar të ardhshëm nëse progresi i tij vazhdon.
Për momentin, e ardhmja e afërt e Pablo Barrios është te zhvillimi dhe konsolidimi i tij te Atetico Madrid, ndërsa vëmendja e Manchester City nënvizon statusin e tij si një nga talentet më premtuese të futbollit evropian. /Telegrafi/