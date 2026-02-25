"Grushta e shkelma", publikohen pamjet e rrahjes mes dy kirurgëve në QKUK
Një përleshje fizike ndodhi ditë më parë mes dy kirurgëve në Klinikën e Kirurgjisë së Fëmijëve në QKUK.
Gjithçka kishte nisur të premten me një përplasje verbale në mes dy kirurgëve, për të përfunduar me grushta më pas me grushte e shqelma.
Për rastin ishin njoftuar edhe Policia e Kosovës dhe menaxhmenti i QKUK-së.
Ndërsa, drejtori i Klinikës së Kirurgjisë së Fëmijëve Sejdi Statovci e kishte iniciuar rastin në Komisionin Disiplinor.
Nacionale ka siguruar pamjet e përleshjes fizike në të cilën shihen dy kirurgët duke u rrahur mes vete. /Telegrafi/
