Gruaja zbulon se vathi i hundës i ka shkuar në mushkëri, e rrallë
Një përdoruese e TikTok në Meksikë mendoi se kolla e saj që nuk po i zhdukej ishte thjesht një reagim ndaj ndryshimit të motit.
Në vend të kësaj, ishte vathi i saj i hundës, i ngulur thellë në mushkëri.
26-vjeçarja, Monica Deyanira Cabrera Barajas, u bë virale së fundmi në TikTok, duke grumbulluar miliona shikime pasi zbuloi aksidentin e çuditshëm.
Në video, ajo tregoi se aksesori i humbur ndodhej vetëm 0.5 milimetra larg aortës së saj.
Deyanira fillimisht nuk e vuri re se vathi i mungonte.
Vetëm kur ajo zhvilloi një " kollë kronike " që zgjati më shumë se një muaj, shkoi të vizitohej te një mjek.
Ajo iu nënshtrua një procedure mjekësore me rrezik të lartë për largimin e vathit.
Gjatë përpjekjes fillestare, kirurgët nuk ishin në gjendje ta lëviznin objektin sepse ai kishte filluar të ngjitej tashmë në indet e saj të brendshme.
E përballur me një ndërhyrje të dytë kirurgjikale, më invazive, dhe me rrezikun e një hemorragjie fatale, Deyanira u përgatit për më të keqen.
Natën para operacionit, ajo u shkroi një letër lamtumire të dashurve të saj.
Kirurgu u habit po aq shumë nga sa afër ishte metali me zemrën e saj .
Sipas gruas, mjeku i tha asaj: "Duket se Zoti kujdeset për krijesat e tij".
Pra, ndërhyrja e dytë shkoi mirë.
Nëse metali do t’i kishte shpuar mushkëritë ose zemrën përpara se mjekët ta zbulonin, Deyanira tha se ajo ka të ngjarë të kishte vdekur nga një kolaps i mushkërive ose nga shpimi i aortës. /Telegrafi/