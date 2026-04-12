Një përdoruese e TikTok në Meksikë mendoi se kolla e saj që nuk po i zhdukej ishte thjesht një reagim ndaj ndryshimit të motit.

Në vend të kësaj, ishte vathi i saj i hundës, i ngulur thellë në mushkëri.

26-vjeçarja, Monica Deyanira Cabrera Barajas, u bë virale së fundmi në TikTok, duke grumbulluar miliona shikime pasi zbuloi aksidentin e çuditshëm.

Në video, ajo tregoi se aksesori i humbur ndodhej vetëm 0.5 milimetra larg aortës së saj.

Deyanira fillimisht nuk e vuri re se vathi i mungonte.

Vetëm kur ajo zhvilloi një " kollë kronike " që zgjati më shumë se një muaj, shkoi të vizitohej te një mjek.

Ajo iu nënshtrua një procedure mjekësore me rrezik të lartë për largimin e vathit.

Gjatë përpjekjes fillestare, kirurgët nuk ishin në gjendje ta lëviznin objektin sepse ai kishte filluar të ngjitej tashmë në indet e saj të brendshme.

E përballur me një ndërhyrje të dytë kirurgjikale, më invazive, dhe me rrezikun e një hemorragjie fatale, Deyanira u përgatit për më të keqen.

Natën para operacionit, ajo u shkroi një letër lamtumire të dashurve të saj.

Kirurgu u habit po aq shumë nga sa afër ishte metali me zemrën e saj .

Sipas gruas, mjeku i tha asaj: "Duket se Zoti kujdeset për krijesat e tij".

Pra, ndërhyrja e dytë shkoi mirë.

Nëse metali do t’i kishte shpuar mushkëritë ose zemrën përpara se mjekët ta zbulonin, Deyanira tha se ajo ka të ngjarë të kishte vdekur nga një kolaps i mushkërive ose nga shpimi i aortës. /Telegrafi/

InteresanteFun