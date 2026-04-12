Gruaja nga Arkansas u pagua gabimisht 20 mijë dollarë për një turn 12-orësh, refuzoi t’i kthejë paratë - përballet me akuzën për vjedhje
Një grua nga Jonesboro, Arkansas, është akuzuar për vjedhje pasi policia thotë se asaj iu paguan gabimisht 1,650 dollarë në orë për një turn 12-orësh dhe refuzoi t'i kthente paratë.
Departamenti i Policisë së Jonesboro raportoi se gruaja 50-vjeçare duhej të merrte 16.50 dollarë në orë nga Superior Senior Care, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, më 10 maj 2025, ajo u pagua aksidentalisht më shumë seç duhej, duke rezultuar në gati 20,000 dollarë për vetëm një ditë pune.
Hetuesit thanë se kur u pyetën për paratë, gruaja deklaroi se e kuptoi që paratë që kishte marrë ishin nga një kredi bankare për të cilën kishte aplikuar.
Superior Senior Care tha se i dha kohë të mjaftueshme për të shlyer paratë, por ajo tha se i kishte shpenzuar ato për të riparuar kamionçinën e burrit të saj përpara se të ndërpriste të gjitha komunikimet me kompaninë.
Policia e Jonesboro tha se gruaja gjithashtu refuzoi të fliste personalisht me detektivët dhe të hënën, ajo u arrestua me një urdhër arresti në Putnam County, Tennessee.
Policia tha se gruaja pretendoi se u përpoq t'u ofronte paratë përpara se të kërkonte një avokat.
Ajo u dërgua në burgun e qarkut Craighead me akuzën e vjedhjes me vlerë më të madhe se 5,000 dollarë, por më pak se 25,000 dollarë dhe iu dha një garanci prej 15,000 dollarësh. Një paraqitje në gjykatë është planifikuar për në maj. /Telegrafi/