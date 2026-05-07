Gruaja e nervozuar godet me thikë parukierin, për një 'prerje të keqe flokësh' – pamje të ngjarjes në Sao Paulo të Brazilit
Një grua është arrestuar pasi dyshohet se ka goditur me thikë një parukiere për një 'prerje të keqe flokësh'.
Lais Gabriela Barbosa da Cunha u nervozua në sallonin e bukurisë në São Paulo, Brazil, të martën për shkak të rezultateve të trajtimit të saj.
Dhe pamjet e kamerave të sigurisë thuhet se tregojnë 27-vjeçaren duke qëndruar pezull mbi stilistin Eduardo Ferrari ndërsa ai po punonte me një klient tjetër.
Me shpinën e kthyer, ajo nxjerr një thikë nga çanta e saj dhe e godet me thikë midis shpatullave.
Dy burra menjëherë hidhen në veprim dhe e mbajnë Da Cunha ndërsa Ferrari rrotullohet i tronditur.
Pasi e kuptoi se çfarë kishte ndodhur, ai vrapoi drejt daljes në panik.
Pamjet e veçanta tregojnë Da Cunha të mbajtur nga rojet e sigurisë, me parukiere të tjera që shihen duke iu afruar dhe duke e goditur.
Ndërsa sulmi ndodhi këtë javë, grindja thuhet se daton një muaj më parë kur Da Cunha vizitoi sallonin për trajtimin e flokëve.
Stafi tha se ajo dukej e kënaqur me rezultatin kur la takimin e saj më 7 prill dhe madje u mburr për rezultatet në mediat sociale.
Por disa ditë më vonë, ajo filloi të dërgonte ankesa në sallon, duke kërkuar rimbursim dhe duke thënë se donte t'i 'vënte flakën' stilistit Ferrari, 29 vjeç.
Dhe kur ajo u shfaq pa paralajmërim në sallon të martën, ajo kërkoi një zgjidhje të menjëhershme.
Portieri i ndërtesës u thirr për ta ndihmuar ta largonte sepse ajo po shkaktonte shqetësim, pak çaste para se të ndodhte sulmi me thikë.
Pas sulmit, një punonjës arriti ta çarmatoste.
Ferrari më vonë iu nënshtrua një ekzaminimi, i cili zbuloi se plaga ishte sipërfaqësore. /Telegrafi/