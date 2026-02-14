Në Moskë, një grua aksidentalisht ndezi makinën e larjes me macen e saj brenda.

Ajo nuk e vuri re që kafsha kishte ngjitur në tamburin e makinës dhe kishte nisur ciklin.

Kur dëgjoi britmat, e ndaloi menjëherë, por makina pësoi një shkëputje elektrike — dera nuk hapej dhe uji nuk derdhej.

Gruaja thirri shpëtimtarët.

Në fund, macja, e quajtur Joy, u nxor gjallë. Ajo u rikuperua shpejt dhe madje hëngri më pas. /Telegrafi/

