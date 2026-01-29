Gripi arrin pikun në Shqipëri, mbi 18 mijë të infektuar
Mbi 18 mijë persona janë paraqitur gjatë një jave në dyert e mjekëve të familjes dhe urgjencave spitalore në të gjithë vendin, si pasojë e gripit dhe virozave stinore.
Specialistët e Institutit të Shëndetit Publik (ISHP) konfirmojnë se gripi ka arritur tashmë pikun e tij.
Shumica e pacientëve po trajtohen në banesë, ndërsa një pjesë kanë pasur nevojë për shtrim në spital.
Laboratori i Virologjisë në ISHP ka identifikuar deri më tani disa viruse gripale qarkulluese.
Sipas parashikimeve, kurba e infektimeve me grip pritet të vijojë në rritje edhe në javët në vijim.
Ekspertët apelojnë për kujdes të shtuar, veçanërisht për fëmijët, të moshuarit, personat me sëmundje kronike dhe gratë shtatzëna.
Ata rekomandojnë vaksinimin si një nga mënyrat më efektive për të parandaluar format e rënda të gripit dhe rastet fatale./Euronews Albania
