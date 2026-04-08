Dy gra u grindën para një arkivoli pasi zbuluan se të dyja ishin të dashura të të njëjtit burrë tradhtar.

Shqetësimi tronditës shpërtheu gjatë përkujtimit të burrit, duke i lënë të pranishmit të shtangur, transmeton Telegrafi.

Pamjet dramatike tregojnë kapakun e arkivolit që gati sa nuk u hap, ndërsa dyshja iu afrua njëra-tjetrës përpara se të tërhiqej nga një kalimtar.

Një grua kishte qëndruar pranë arkivolit, duke i pëshpëritur një lamtumirë të butë të ndjerit. Ajo u dëgjua të thoshte: 'I dashur, do të më mungosh'.

Por lamtumira e saj emocionale ngriti menjëherë dyshime tek një grua tjetër e pranishme.

Ajo u ngrit në këmbë dhe u përball me të huajën që qante, duke e pyetur: 'Kush je ti'.

Kur gruaja zbuloi se kishte pasur një lidhje romantike me të ndjerin, situata u përshkallëzua.

Të dyja gratë pretenduan se ishin partneret e tij - përpara se të nisnin një përleshje pranë arkivolit në përkujtimin e burrit në Veracruz, Meksikë.

Videoja është bërë viral në Instagram, duke grumbulluar më shumë se 150,000 shikime dhe qindra komente. /Telegrafi/

InteresanteFun