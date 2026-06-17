Grabitje spektakolare në Britani - hajdutët shkulën bankomatin nga muri i bankës me makineri të rëndë
Një grabitje spektakolare ka tronditur banorët në Ramsey, Cambridgeshire, në Britani të Madhe, pasi një grup hajdutësh përdorën një makineri të rëndë për të marrë një bankomat nga një degë banke.
Sipas raportimeve, autorët përdorën një makinë të vjedhur për ngritjen e peshave që ta thyejnë bankomatin drejtpërdrejt nga muri i degës së bankës Nationwide Building Society.
Pas dëmtimit të pjesës së jashtme të objektit, grabitësit arritën ta nxirrnin pajisjen nga ndërtesa dhe ta ngarkonin në një kamionçinë të përgatitur për arratisje.
Ngjarja ka ngjallur reagime për mënyrën e guximshme dhe të pazakontë të grabitjes, pasi autorët duket se kishin planifikuar çdo detaj të operacionit. Ata u larguan nga vendi i ngjarjes me bankomatin, ndërsa ende nuk dihet shuma e parave që ndodhej brenda tij.
Policia britanike ka nisur hetimet për identifikimin e personave të përfshirë në këtë grabitje dhe po analizon pamjet e kamerave të sigurisë, si dhe provat e mbledhura në zonë.
Autoritetet kanë bërë thirrje për çdo person që mund të ketë parë lëvizje të dyshimta ose automjete të përfshira në ngjarje që të kontaktojë policinë. Grabitja është një nga rastet e fundit në Britani ku kriminelët përdorin mjete të rënda për të sulmuar objektet financiare. /Telegrafi/