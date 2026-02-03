Grabitet shtëpia e aktores amerikane Gina Torres, i janë vjedhur bizhuteri dhe para me vlerë më shumë se 200 mijë euro
Shtëpia e aktores amerikane, Gina Torres, e njohur për rolin e saj si Jessica Pearson në serialin "Suits", u grabit të premten, më 30 janar, në lagjen Sherman Oaks të Los Angeles.
Sipas informacionit të publikuar nga New York Post, dy burra hynë me forcë në shtëpinë e saj në mbrëmje dhe vodhën më shumë se 225,000 dollarë në para dhe bizhuteri.
Sipas Departamentit të Policisë së Los Angelesit (LAPD), hajdutët hynë në shtëpi duke thyer dritaren rreth orës 19:00 sipas orës lokale.
Sipas të dhënave të policisë të raportuara nga NBC Los Angeles, nga shtëpia u vodhën rreth 25,000 dollarë në para të gatshme dhe bizhuteri me vlerë më shumë se 200,000 dollarë.
Pas grabitjes, të dyshuarit u larguan nga vendi i ngjarjes me një makinë të bardhë dhe, pavarësisht kontrollit të ndërtesës, policia nuk mundi t'i gjente.
Gina nuk ishte në shtëpi në kohën e vjedhjes.
Policia thuhet se u thirr nga një fqinj i cili ishte dëshmitar i incidentit dhe vuri re sjellje të dyshimta.
Torres (56 vjeçe) njihet për rolet e saj në serialet "Suits" dhe "9-1-1: Lone Star". /Telegrafi/