Google prezanton Gemini Spark, asistentin e inteligjencës artificiale
Google ka prezantuar Gemini Spark, një asistent i ri me inteligjencë artificiale i krijuar për të mos u kufizuar vetëm në përgjigje ndaj pyetjeve, por për të kryer vetë detyra dhe procese komplekse për përdoruesit.
Gemini Spark funksionon si një agjent personal i inteligjencës artificiale, i cili mund të ndihmojë në organizimin e punëve të përditshme, menaxhimin e informacionit dhe automatizimin e proceseve. Përdoruesit mund t'i japin një qëllim dhe një afat kohor, ndërsa sistemi përpiqet ta realizojë detyrën në mënyrë autonome.
Ndër funksionet kryesore të Gemini Spark janë organizimi i postës elektronike, krijimi i përmbledhjeve të lajmeve të personalizuara, kërkimi i thelluar i informacionit dhe përgatitja e materialeve të strukturuara me burime të referuara.
Asistenti mund të lidhet me shërbime të Google si Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, YouTube dhe Google Maps, duke i lejuar përdoruesit të automatizojnë një pjesë të punëve të tyre digjitale.
Për momentin, Gemini Spark është i disponueshëm për abonentët e paketave Google AI Ultra dhe në disa raste Google AI Pro, në varësi të vendit dhe kushteve të përdorimit. Google ka vendosur disa kufizime në fazën fillestare, ndërsa zgjerimi në tregje të tjera pritet të bëhet gradualisht.
Me këtë teknologji, Google synon të kalojë nga një model ku inteligjenca artificiale vetëm përgjigjet, në një sistem që punon aktivisht për përdoruesin, duke menaxhuar detyra dhe procese të përditshme. /Telegrafi/