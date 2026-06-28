Goli i Sanchez ndaj Portugalisë duhet të ishte pranuar – analiza e rastit shpjegon arsyen pse
Debati rreth golit të anuluar të Davinson Sanchez ndaj Portugalisë është intensifikuar, pasi llogaria analitike e referimit në X, ArchivoVAR, ka argumentuar fuqishëm se vendimi për anulimin e golit ishte i gabuar.
Mbrojtësi kolumbian mendoi se kishte shënuar golin vendimtar në fund të ndeshjes, por VAR ndërhyri dhe e anuloi për pozicion jashtë loje.
Megjithatë, ArchivoVAR pretendon se vendimi është marrë duke u bazuar në përzgjedhjen e gabuar të kornizës gjatë rishikimit me teknologjinë gjysmë-automatike të pozitës jashtë loje.
Në analizën e tyre, ArchivoVAR e cilëson vendimin si një “gabim të rëndë”, duke argumentuar se Sanchez në fakt ishte “plotësisht në vijë” me mbrojtësin, nëse merret si moment i saktë ai i kontaktit të parë me topin.
Vetëm një gisht larg fitores – goli i Sanchez ndaj Portugalisë u anulua për një pozicion jashtë loje që shumë nuk e shohin
Sipas analizës së tyre, VAR ka përdorur një kornizë ku topi tashmë kishte lënë këmbën e pasuesit, gjë që sipas tyre ka deformuar linjën e pozitës jashtë loje dhe e ka bërë Sanchez të duket përpara mbrojtësit të fundit.
Nga këndvështrimi i korrigjuar, ata këmbëngulin se goli ishte i rregullt.
🚨💥 ¡𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗔𝗢𝗧 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗴𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮!
👉🏻 Dávinson está en línea total escogiendo el frame del primer contacto con el balón.
❌ 𝗘𝗦 𝗚𝗢𝗟 𝗟𝗘𝗚𝗔𝗟.
▪️ El VAR eligió un frame con el balón saliendo del pie del asistente. pic.twitter.com/Z9RBYht2zT
— Archivo VAR (@ArchivoVAR) June 28, 2026
“Është gol i rregullt”, thuhet në reagimin e llogarisë, duke shtuar se përzgjedhja e gabuar e kornizës ndikoi drejtpërdrejt në vendim dhe i mohoi Kolumbisë një fitore të mundshme.
Interesant është fakti që ArchivoVAR pranon se, nëse përdoret korniza e zgjedhur nga zyrtarët e VAR-it, Sanchez del paksa në pozicion jashtë loje.
Ata theksojnë se kjo tregon problemin kryesor: vendimi varet plotësisht nga ajo fraksion sekonde që zgjidhet për të ngrirë aksionin./Telegrafi/