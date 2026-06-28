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Debati rreth golit të anuluar të Davinson Sanchez ndaj Portugalisë është intensifikuar, pasi llogaria analitike e referimit në X, ArchivoVAR, ka argumentuar fuqishëm se vendimi për anulimin e golit ishte i gabuar.

Mbrojtësi kolumbian mendoi se kishte shënuar golin vendimtar në fund të ndeshjes, por VAR ndërhyri dhe e anuloi për pozicion jashtë loje.

Megjithatë, ArchivoVAR pretendon se vendimi është marrë duke u bazuar në përzgjedhjen e gabuar të kornizës gjatë rishikimit me teknologjinë gjysmë-automatike të pozitës jashtë loje.

Në analizën e tyre, ArchivoVAR e cilëson vendimin si një “gabim të rëndë”, duke argumentuar se Sanchez në fakt ishte “plotësisht në vijë” me mbrojtësin, nëse merret si moment i saktë ai i kontaktit të parë me topin.

Vetëm një gisht larg fitores – goli i Sanchez ndaj Portugalisë u anulua për një pozicion jashtë loje që shumë nuk e shohin

Sipas analizës së tyre, VAR ka përdorur një kornizë ku topi tashmë kishte lënë këmbën e pasuesit, gjë që sipas tyre ka deformuar linjën e pozitës jashtë loje dhe e ka bërë Sanchez të duket përpara mbrojtësit të fundit.

Nga këndvështrimi i korrigjuar, ata këmbëngulin se goli ishte i rregullt.

“Është gol i rregullt”, thuhet në reagimin e llogarisë, duke shtuar se përzgjedhja e gabuar e kornizës ndikoi drejtpërdrejt në vendim dhe i mohoi Kolumbisë një fitore të mundshme.

Interesant është fakti që ArchivoVAR pranon se, nëse përdoret korniza e zgjedhur nga zyrtarët e VAR-it, Sanchez del paksa në pozicion jashtë loje.

Ata theksojnë se kjo tregon problemin kryesor: vendimi varet plotësisht nga ajo fraksion sekonde që zgjidhet për të ngrirë aksionin./Telegrafi/

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