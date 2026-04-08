Pjesa e parë e përballjes mes Paris Saint-Germain dhe Liverpool u karakterizua nga dominimi i skuadrës franceze, e cila shkoi në pushim me avantazh 1-0.

Goli i vetëm i kësaj pjese erdhi në minutën e 11-të, kur Desire Doué realizoi një aksion individual mjaft të bukur, duke kaluar disa mbrojtës dhe duke goditur nga distanca. Topi u devijua dhe përfundoi në rrjetë, duke lënë pa mundësi reagimi portierin.


PSG vazhdoi të krijojë raste të shumta, me Kvaratskhelian që provoi me një goditje volej në minutën e 32-të dhe Doué që u gjend përballë portierit në minutën e 37-të, por në të dy rastet u ndal nga pritjet e shkëlqyera të Giorgi Mamardashvilit.

Edhe Dembélé në minutën e 42-të ishte pranë golit, por portieri i Liverpoolit reagoi sërish në mënyrë fantastike.

Nga ana tjetër, Liverpool nuk arriti të krijojë raste serioze shënimi, duke u përballur me presion të vazhdueshëm nga vendasit.


Në përgjithësi, ishte një pjesë e parë e kontrolluar nga PSG, që me meritë mban avantazhin minimal para pjesës së dytë.

