Goli, festa dhe drama me VAR-in: Amerika tani e njeh Folarin Balogun
Folarin Balogun u shndërrua në një nga emrat më të përfolur në SHBA pas fitores 2-0 ndaj Bosnjë-Hercegovinës në Kupën e Botës.
Sulmuesi amerikan jo vetëm që shënoi golin e parë të ndeshjes, por me festimin e tij krijoi një moment që kaloi përtej futbollit.
Në San Jose, mijëra tifozë e ndoqën ndeshjen në sheshin “San Pedro”, ndërsa shumë prej tyre nuk e njihnin mirë sulmuesin me numrin 20.
Megjithatë, pas golit të tij në fund të pjesës së parë, Balogun bëri që emri i tij të njihej menjëherë nga një publik shumë më i gjerë.
Folarin Balogun Goal vs Bosnia & Herzegovina🔥
🇺🇸 USA vs Bosnia & Herzegovina 🇧🇦#FIFAWorldCup | #USABIH pic.twitter.com/WXLLj5C9kh
— World Watch (@world_watch20) July 2, 2026
Festimi që lidhi futbollin me basketbollin
Pas golit, Balogun festoi me gjestin e njohur “The Silencer”, festim që përdoret shpesh nga LeBron James. Ky veprim u kuptua menjëherë nga publiku amerikan, ku basketbolli ka një ndikim të jashtëzakonshëm.
Për shumë tifozë, ishte pikërisht ky moment që e bëri Balogunin të afërt me ta. Festa e tij u përhap shpejt në rrjetet sociale dhe u komentua gjerësisht, duke e kthyer sulmuesin e SHBA-së në një nga figurat më të dashura të mbrëmjes.
Balogun kishte shënuar edhe më herët gjatë ndeshjes, por ai gol u anulua. Megjithatë, në minutën e 45-të ai gjeti rrugën drejt rrjetës dhe e përsëriti festimin e frymëzuar nga LeBron James, duke ndezur atmosferën mes tifozëve amerikanë.
Folarin Balogun hit LeBron James' Silencer after scoring vs. Bosnia and Herzegovina 😤 pic.twitter.com/ttvv8e7Mub
— B/R Football (@brfootball) July 2, 2026
Nga hero i ndeshjes te kartoni i kuq
Në pjesën e dytë, ndeshja mori një kthesë dramatike për Balogunin. Sulmuesi u ndëshkua me karton të kuq pas ndërhyrjes së VAR-it, për një kontakt me mbrojtësin boshnjak Tarik Muharemovic.
Vendimi shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale. Shumë tifozë amerikanë, që pak më herët sapo kishin mësuar emrin e Balogunit, nisën ta mbrojnë sulmuesin dhe ta konsiderojnë vendimin e gjyqtarit shumë të ashpër.
Kartoni i kuq do ta lërë Balogunin jashtë ndeshjes së raundit të 16-të ndaj Belgjikës në Seattle, një mungesë e madhe për SHBA-në, pasi ai ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës në këtë turne.
Historia e sulmuesit të SHBA-së
Balogun ka një histori interesante. Ai ka lindur në Brooklyn, por është rritur në Londër nga prindër nigerianë. Në nivelin e të rinjve, ai ka përfaqësuar Anglinë, ndërsa kishte të drejtë të luante edhe për Nigerinë.
Sulmuesi kaloi 12 vite në akademinë e Arsenalit, përpara se të bëhej pjesë e ekipit të parë. Në vitin 2023 ai nënshkroi me Monacon dhe në të njëjtin vit vendosi të përfaqësojë Kombëtaren e SHBA-së.
Në këtë Kupë Bote, Balogun ka shënuar dy gola në fazën e grupeve dhe ka qenë një nga futbollistët më të spikatur të ekipit amerikan.
Amerika tani e njeh emrin e tij
Për tifozët e futbollit në SHBA, Balogun ishte tashmë një emër i njohur. Por pas golit ndaj Bosnjë-Hercegovinës, festimit të frymëzuar nga LeBron James dhe kartonit të kuq që ndezi debat, ai u bë një figurë shumë më e madhe për publikun amerikan.
Brenda pak sekondash, me një gol dhe një festim që lidhi futbollin me basketbollin, Folarin Balogun fitoi zemrat e miliona tifozëve. Tani, Amerika e njeh emrin e tij. /Telegrafi/