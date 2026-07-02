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Folarin Balogun u shndërrua në një nga emrat më të përfolur në SHBA pas fitores 2-0 ndaj Bosnjë-Hercegovinës në Kupën e Botës.

Sulmuesi amerikan jo vetëm që shënoi golin e parë të ndeshjes, por me festimin e tij krijoi një moment që kaloi përtej futbollit.

Në San Jose, mijëra tifozë e ndoqën ndeshjen në sheshin “San Pedro”, ndërsa shumë prej tyre nuk e njihnin mirë sulmuesin me numrin 20.

Megjithatë, pas golit të tij në fund të pjesës së parë, Balogun bëri që emri i tij të njihej menjëherë nga një publik shumë më i gjerë.


Festimi që lidhi futbollin me basketbollin

Pas golit, Balogun festoi me gjestin e njohur “The Silencer”, festim që përdoret shpesh nga LeBron James. Ky veprim u kuptua menjëherë nga publiku amerikan, ku basketbolli ka një ndikim të jashtëzakonshëm.

Për shumë tifozë, ishte pikërisht ky moment që e bëri Balogunin të afërt me ta. Festa e tij u përhap shpejt në rrjetet sociale dhe u komentua gjerësisht, duke e kthyer sulmuesin e SHBA-së në një nga figurat më të dashura të mbrëmjes.

Balogun kishte shënuar edhe më herët gjatë ndeshjes, por ai gol u anulua. Megjithatë, në minutën e 45-të ai gjeti rrugën drejt rrjetës dhe e përsëriti festimin e frymëzuar nga LeBron James, duke ndezur atmosferën mes tifozëve amerikanë.

Nga hero i ndeshjes te kartoni i kuq

Në pjesën e dytë, ndeshja mori një kthesë dramatike për Balogunin. Sulmuesi u ndëshkua me karton të kuq pas ndërhyrjes së VAR-it, për një kontakt me mbrojtësin boshnjak Tarik Muharemovic.

Vendimi shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale. Shumë tifozë amerikanë, që pak më herët sapo kishin mësuar emrin e Balogunit, nisën ta mbrojnë sulmuesin dhe ta konsiderojnë vendimin e gjyqtarit shumë të ashpër.

Kartoni i kuq do ta lërë Balogunin jashtë ndeshjes së raundit të 16-të ndaj Belgjikës në Seattle, një mungesë e madhe për SHBA-në, pasi ai ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës në këtë turne.

Historia e sulmuesit të SHBA-së

Balogun ka një histori interesante. Ai ka lindur në Brooklyn, por është rritur në Londër nga prindër nigerianë. Në nivelin e të rinjve, ai ka përfaqësuar Anglinë, ndërsa kishte të drejtë të luante edhe për Nigerinë.

Sulmuesi kaloi 12 vite në akademinë e Arsenalit, përpara se të bëhej pjesë e ekipit të parë. Në vitin 2023 ai nënshkroi me Monacon dhe në të njëjtin vit vendosi të përfaqësojë Kombëtaren e SHBA-së.

Në këtë Kupë Bote, Balogun ka shënuar dy gola në fazën e grupeve dhe ka qenë një nga futbollistët më të spikatur të ekipit amerikan.

Amerika tani e njeh emrin e tij

Për tifozët e futbollit në SHBA, Balogun ishte tashmë një emër i njohur. Por pas golit ndaj Bosnjë-Hercegovinës, festimit të frymëzuar nga LeBron James dhe kartonit të kuq që ndezi debat, ai u bë një figurë shumë më e madhe për publikun amerikan.

Brenda pak sekondash, me një gol dhe një festim që lidhi futbollin me basketbollin, Folarin Balogun fitoi zemrat e miliona tifozëve. Tani, Amerika e njeh emrin e tij. /Telegrafi/

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