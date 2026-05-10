Vedat Muriqi vazhdon të jetë hero i skuadrës së tij Mallorca në luftën për mbijetesë që kjo skuadër po e bën.

Sulmuesi kosovar e ka shpëtuar nga humbja skuadrën e tij në sfidën ndaj Villarrealit që përfundoi baras 1-1.

Muriqi shënoi golin e barazimit në fund të pjesës së parë, derisa ishte më i miri në fushë.

Ai u zgjodh Lojtar i Ndeshjes nga La Liga në fundin e saj.

Ndërkohë nga SofaScore, sulmuesi prizrenas mori notë 8,2 pas një ndeshje përfekte që ka bërë.

Me këtë pikë të fituar, Mallorca zë vendin e 15-të në La Liga, derisa për Muriqin ishte goli i 22-të këtë edicion. /Telegrafi/


La LigaFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app