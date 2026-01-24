Goditje e rëndë për Sunderlandin, mësohet për sa kohë do të mungojë Granit Xhaka
Kapiteni i Sunderlandit, Granit Xhaka, do të mungojë të paktën dy javë për shkak të një lëndimi në kyçin e këmbës, i cili do të kërkojë ekzaminime të mëtejshme, ka konfirmuar trajneri Regis Le Bris.
Xhaka, i cili iu bashkua Sunderlandit gjatë verës nga Bayer Leverkusen në një marrëveshje që mund të arrijë vlerën deri në 20 milionë euro, kishte luajtur çdo minutë në këtë edicion të Ligës Premier, por mungoi në humbjen 3-1 ndaj West Ham United të shtunën.
Pas ndeshjes, Le Bris konfirmoi gjendjen e mesfushorit shqiptar, duke sqaruar se periudha e rikuperimit do të zgjasë të paktën dy javë, përpara se të bëhet një vlerësim i ri mjekësor.
“Ai ka një lëndim në kyçin e këmbës, i duhen të paktën dy javë për t’u rikuperuar dhe më pas do të bëjmë një vlerësim tjetër”, deklaroi trajneri francez.
Xhaka ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës këtë sezon, duke u paraqitur në të gjitha 23 ndeshjet në të gjitha garat, ku ka shënuar një gol dhe ka dhënë pesë asistime.
🎣 The West Ham fans had Granit Xhaka hook, line and sinker today. pic.twitter.com/X7JSmJxWXQ
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 24, 2026
Gjatë ndeshjes ndaj West Hamit, reprezentuesi i Zvicrës u pa duke shkëmbyer fjalë me disa tifozë vendas, teksa ishte ulur pas stolit së Sunderlandit, çka bëri që loja të ndërpritej për pak çaste.
Një situatë e ngjashme u raportua edhe pas përfundimit të takimit. Megjithatë, si Le Bris ashtu edhe Nuno Espirito Santo deklaruan se nuk e kishin vërejtur incidentin.
“Pankina është shumë larg vijës anësore, nuk e pashë çfarë ndodhi”.
“Nuk duam të mendojmë për ambientin, po mendojmë vetëm për veten tonë”, u shpreh Le Bris./Telegrafi