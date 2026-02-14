GLPS tregon pesë prioritete për Këshillin Prokurorial të Kosovës
Grupi për Studime Juridike dhe Politike ka mbajtur sot një konferencë për media, gjersa ka dhënë pesë prioritetet që duhet t’i ketë Këshilli Prokurorial i Kosovës, pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve ligjore mbi përbërjen e këtij institucioni dhe zhvillimeve të fundit rreth reformës në sistemin prokurorial.
Sipas GLPS-së, KPK si organ kolegjial që administron me sistemin prokuorial në vend, duhet të ketë prioritet mbajtjen e mbledhjes dhe miratimin e Rregullores për Zgjedhjen e Kryesuesit dhe Zëvendëskryesuesit të KPK-së.
GLPS thekson tutje se prioritet duhet të jetë edhe zgjedhja e Kryesuesit dhe e Zëvendëskryesuesit, shpallja e konkursit për pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit, plotësimi dhe ndryshimi i Rregullores për zgjedhjen e anëtarëve prokurorë dhe zgjedhja e anëtarëve të rinj të KPK-së.
Sipas Grupit për Studime Juridike dhe Politike, prioritet po ashtu duhet të vendoset edhe rritja e transparencës dhe llogaridhënies institucionale.
“GLPS vlerëson së prioritetet e lartcekura dhe qasja bashkëpunuese e përbërjes së re të Këshillit ndaj publikut, shoqërisë civile dhe partnerëve ndërkombëtarë do të reflektonte një hap konkret drejt konsolidimit institucional të KPK-së dhe përmbushjes së detyrimeve ligjore për një sistem prokurorial funksional, të besueshëm, transparent e llogaridhënës”, thuhet në komunikatë. /Telegrafi/