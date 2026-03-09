Gjykimi ndaj Kostiq e Miloviq, prokurorja: U kryen vrasje, djegie të kufomave e kërkoheshin përkrahësit e UÇK-së
Në Gjykatën Themelore në Prishtinë në gjykimin ndaj të akuzuarve Zoran Kostiq dhe Dragan Miloviq, të cilët akuzohen për krime lufte në Kosovë, pas dhënies së mbrojtjes u dha fjala përfundimtare nga palët në procedurë.
Prokurorja Florije Salihu-Shamolli tha se janë vërtetuar veprimet e të akuzuarve. Mbrojtja e Kostiq kërkoi aktgjykim lirues, e ajo e Miloviq tha se i akuzuari kishte shpëtuar 500 persona.
Fjalën përfundimtare e elaboroi para trupit gjykues prokurorja speciale Florije Salihu-Shamolli, të cilën paraprakisht e dorëzoi me shkrim për Gjykatën dhe mbrojtjen, raporton “Betimi për Drejtësi”.
Prokurorja Salihu-Shamolli tha se në këtë shqyrtim gjyqësor u dëgjuan dëshmitarë dhe u bë prezantimi i provave materiale, ku gjatë gjithë kohës të gjithë dokumentacionin që kishte PSRK-ja, iu dha mundësia të akuzuarve dhe mbrojtjes që të kenë qasje në mënyrë që të përgjigjen dhe të japin mbrojtje efikase.
Për të akuzuarin Miloviq, prokurorja tha se njihej me nofkën “Musa”, ishte i uniformuar, ishte tek varrezat e Vushtrrisë ku ishin grumbulluar një numër i madh i popullatës civile, të cilët ishin ndarë- me qëllim që të identifikoheshin personat e rrezikshëm dhe përkrahës të UÇK-së.
“Ishte një person i njohur me nofkën “Musa”, ai u vesh me uniformë policore para luftës dhe meqenëse fshatrat e Vushtrrisë ishin rrethuar, gjegjësisht po bëhej luftë e pabarabartë ndaj popullatës së pambrojtur civile, që ishin grumbulluar tek varrezat- aty ishte një numër i madh civilësh shqiptarë, kur ndanë gratë veç, e burrat veç për të kërkuar personat e rrezikshëm dhe përkrahës të UÇK-së, në mesin e gjithë personave tjerë ishte edhe i akzuzuari”, tha ndër të tjera prokurorja.
Ndërsa, për të akuzuarin Kostiq, tha se ishte i vendosur në shtëpinë e Shaip Zenelit, ku nga aty merrnin urdhra, e pastaj fillonin aktivitetin kundër popullatës civile shqiptare, duke djegur shtëpi, rrahur, maltretuar dhe vrarë.
“Zorani së bashku me persona tjerë të armatosur dhe uniformuar hyn në familjen Ujkani dhe vranë anëtarët e familjes Ujkani, pastaj dogjën shtëpinë e tyre, ku brenda ishin kufomat e tyre, ku të gjithë u dogjën”, tha prokurorja.
Salihu-Shamolli tha se këtu kishim dëshmitarin Bilall Ujkani, familjar i tyre i cili shumë qartë e tha “Po, Zorani ka qenë aty, unë kam qenë afër 50 metra, e kam pa Zoranin kur ka shku në familjen Ujakni, e kam pa kur ia ka vënë flakën shtëpive dhe pasi ka përfundu ky tmerr jemi bashku disa fshatarë, i kemi mbledhë në qese eshtrat e këtyre personave pa mund të dijmë kush çka është”.
Seanca vazhdon në sesionin e pasditës me dhënien e fjalës përfundimtare nga mbrojtja e të akuzuarve Kostiq dhe Miloviq.
Mbrojtësi i të akuzuarit Kostiq, avokati Predrag Milkoviq dekalroi se një aktgjykim dënues duhet të identifikojë përgjegjësi individuale dhe prova relevante që të japin diçka më shumë se dyshimi i bazuar.
Sa i përket skicës së vendit të ngjarjes, avokati Milkoviq deklaroi se kjo skicë është nga hetues të panjohur, nuk ka nënshkrim, vulë dhe nuk ka autenticitet të atij dokumenti.
Avokati Milkoviq kontestoi edhe dëshmitë e dëshmitarëve, duke iu referuar dëshmitarit Vesel Latifi, që sipas tij, ka dhënë dëshmi të ndryshme për vendin, kohën, mënyrën dhe pasojat.
Ai i propozoi Gjykatës që në mungesë të provave, Kostiqin ta lirojë nga të gjitha pikat e akuzës.
“Konsiderojmë se nuk ekziston dyshimi i bazuar se i akuzuari Zoran e ka rrahur dhe maltretuar Vesel Latifin”, tha avokati Milkoviq.
Ndërsa, mbrojtësi i të akuzuarit Miloviq, avokati Mahmut Halimi deklaroi se pas dëgjimit të dëshmitarëve, ka rezultuar se i mbrojturi i tij ka qenë pjestarë i Policisë Serbe, që sipas tij, këto fakte i ka potencuar edhe vetë i akuzuari.
Avokati Halimi deklaroi se më 22 maj 1999, i akuzuari Miloviq ishte polic patrullues në Vushtrri për ruajtjen e rendit dhe qetësisë, ndërsa ishte marrë nga zëvendës-komandanti pa e ditur se ku po shkonte.
Sipas tij, Miloviq ishte dërguar tek varrezat e Vushtrrisë, ku ishin grumbulluar një numër i madh i popullsisë civile shqiptare dhe ishte urdhëruar të bënte ndarjen e popullsisë.
Tutje, avokati Halimi theksoi se i mbrojturi i tij brenda mundësive kishte larguar shumë përsona të cilët i kishte njohur nga fshati Kollë, ku kishte lindur, dhe nga fshatra tjera.
“I akuzuari Dragan Miloviq rrezikoi vetveten, por arriti të shpëtojë mbi 500 persona”, tha avokati Halimi.