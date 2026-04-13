Gjykatësi amerikan rrëzon padinë e Trump për shpifje kundër Wall Street Journal
Një gjykatës amerikan ka rrëzuar një çështje kundër botuesit të Wall Street Journal, për një artikull në lidhje me lidhjet që presidenti amerikan kishte me shkelësin e dënuar seksual Jeffrey Epstein.
Trump paditi gazetën amerikane dhe pronarët e saj, përfshirë Rupert Murdoch, në një gjykatë federale të Floridës verën e kaluar, duke kërkuar të paktën 10 miliardë dollarë dëmshpërblim.
Presidenti pretendoi se gazeta shpifi për të në një raport të 17 korrikut, që tha se emri i Trump ishte në një "libër ditëlindjeje" që iu dha Epstein në vitin 2003. Në atë mesazh, raportoi Journal, Trump përfshiu një vizatim të trupit të një gruaje.
Trump tha se ishte "një gjë e rreme" dhe mohoi ta kishte shkruar atë, transmeton Telegrafi.
Gjykatësi i Qarkut Amerikan Darrin Gayles tha se Trump nuk ishte "as afër" të tregonte se WSJ veproi me keqdashje të vërtetë ndaj tij.
Çështja u rrëzua pa paragjykime, megjithëse Trump do të lejohet të ngrejë një padi të re, të ndryshuar. Ai ka kohë deri më 27 prill për ta bërë këtë.
Standardi për "keqdashje të vërtetë" në rastet e shpifjes do të thotë që të pandehurit duhet të provojnë se një deklaratë publike ishte e rreme, dhe se organizata e lajmeve ose individi që bëri deklaratën e dinte ose duhej ta dinte se ajo ishte e rreme ose veproi në shpërfillje të pamatur të falsitetit të saj.
Në vendimin e tij, Gayles tha se duhej ta rrëzonte padinë sepse Trump "nuk kishte pretenduar në mënyrë të besueshme se të pandehurit e publikuan artikullin me keqdashje të vërtetë". /Telegrafi/