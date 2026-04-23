Gjykata Supreme liroi Neymarin, Bartomeun dhe Sandro Rosellin nga akuzat për korrupsion
Dy ish-presidentët e Barcelonës, Josep Bartomeu dhe Sandro Rosell, si dhe ish-sulmuesi Neymar Junior janë liruar nga akuzat për korrupsion në Spanjë.
Sipas gazetës Mundo Deportivo, Gjykata Supreme ka hedhur poshtë ankesën e DIS për akuzat për korrupsion kundër Neymar dhe ish-presidentëve të Barcelonës, Josep Bartomeu dhe Sandro Rosell, duke i lënë në fuqi lirimet e tyre.
Ata kishin qenë nën hetim për korrupsion dhe mashtrim në lidhje me transferimin e Neymar te Barcelona në vitin 2013 nga brazilianët e Santosit.
El Supremo tumba el recurso de DIS y confirma la absolución de Neymar, el Barça, Rosell y Bartomeu
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 22, 2026
DIS, një kompani braziliane që zotëronte 40% të aksioneve të Neymar kur ai ishte te Santos, argumentoi se humbën pjesën e tyre të merituar nga transferimi sepse vlera e vërtetë e marrëveshjes ishte nënvlerësuar nga palët e përfshira.
Megjithatë, Dhoma Penale e Gjykatës së Lartë ka hedhur poshtë ankesat kundër vendimit të Gjykatës Provinciale të Barcelonës. /Telegrafi/