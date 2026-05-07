Gjykata Penale e dënon me 12 vjet burg Stojançe Jovanovskin për dhunë në familje dhe nxitje për vetëvrasje
Gjykata Penale Themelore ka shpallur vendimin për Stojançe Jovanovskin, i akuzuar për tre vepra penale që lidhen me tragjedinë e 2 marsit të këtij viti, kur gruaja e tij Ivana dhe vajza gjashtëvjeçare Katja vdiqën pasi ranë nga një ndërtesë.
Ai u akuzua për dëmtim trupor të kryer si vazhdim i dhunës në familje, rrezikim të sigurisë dhe nxitje të vetëvrasjes dhe ndihmë në vetëvrasje, dhe Prokuroria kërkoi dënimin maksimal në fjalën e saj përfundimtare.
Gjykata e dënoi Stojançe me 12 vjet burg.
Sipas Prokurorisë, procedurat gjyqësore vërtetuan vazhdimësinë e dhunës fizike, psikologjike dhe ekonomike ndaj Ivanës, tashmë të ndjerës, gjë që çoi në tragjedi.
Mbrojtja, nga ana tjetër, kërkoi lirim nga akuzat, duke argumentuar se Prokuroria nuk kishte vërtetuar as shkaqet dhe as pasojat për të cilat akuzohet Jovanovski.
Sipas Prokurorisë, sipas ekzaminimit mjekësor, i akuzuari nuk ishte diagnostikuar me një sëmundje mendore që do të kishte zvogëluar përgjegjësinë e tij, por përkundrazi ishte e dominuar nga një nevojë për kontroll, manipulim, mungesë vetëbesimi dhe dyshim.
Sipas mbrojtjes, provat e paraqitura nga Prokuroria janë kontradiktore, dhe dëshmitë janë kryesisht indirekte dhe të drejtpërdrejta. I akuzuari Jovanovski pranoi se e kishte rrahur gruan e tij, por mohoi se e kishte çuar atë në vetëvrasje./Telegrafi/