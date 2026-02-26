Gjykata Penale: 476 ankesa të paraqitura kundër gjobave nga sistemi "Safe City"
Gjykata Themelore Penale e Shkupit informon publikun se pas lançimit të sistemit "Qytet i Sigurt" dhe pas lëshimit të urdhër-padive për kundërvajtje për kundërvajtje të regjistruara në trafik, qytetarët dhe personat juridikë që nuk pranojnë përgjegjësi për kundërvajtjen e kryer kanë të drejtë ligjore të paraqesin ankesë në gjykatën kompetente.
Kështu, gjatë muajit të parë të zbatimit të sistemit, pra në shkurt, në Gjykatën Themelore Penale të Shkupit u paraqitën gjithsej 476 ankesa (kërkesa për fillimin e procedurës për kundërvajtje para gjykatës), nga të cilat 431 ankesa u paraqitën nga persona juridikë dhe 45 ankesa u paraqitën nga individë, të cilat po i shqyrtojnë 16 gjyqtarë nga Departamenti i Kundërvajtjeve i Gjykatës Themelore Penale.
Të gjitha ankesat e paraqitura u paraqitën në kohë në gjykatë dhe, në përputhje me dispozitat e Ligjit për Kundërvajtje, brenda afatit të përcaktuar ligjor prej 8 ditësh, u dorëzuan në Ministrinë e Brendshme për deklaratën e tyre, që është një parakusht i domosdoshëm për veprime të mëtejshme.
Prandaj, deri më sot, gjykata nuk ka nxjerrë një vendim përfundimtar gjyqësor për shkeljet e trafikut të regjistruara përmes sistemit "Qytet i Sigurt", dhe për të cilat qytetarët ose personat juridikë kanë paraqitur një kundërshtim.
Shumica e ankesave kanë të bëjnë me shkelje që lidhen me shpejtësinë e papërshtatshme, kalimin e semaforit të kuq dhe drejtimin e një automjeti të paregjistruar.
Sfidat më të rëndësishme në periudhën aktuale janë ankesat e paraqitura nga personat juridikë - kompanitë e lizingut për automjetet e dhëna për përdorim në bazë të një marrëveshjeje lizingu, si dhe ankesat nga qytetarët që më parë i kanë shitur automjetet e tyre, por ato nuk janë çregjistruar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, për këtë arsye janë lëshuar urdhër-kallëzime për kundërvajtje.
Nga Gjykata Themelore Penale e Shkupit informojnë se duke vlerësuar rëndësinë dhe interesin publik në futjen e sistemit të ri të sigurisë në trafik, do të vazhdojë të veprojë në të gjitha rastet brenda afateve të përcaktuara me ligj dhe të informojë publikun në kohë dhe transparente për rrjedhën e mëtejshme të procedurave, si dhe për të gjitha sfidat dhe detyrimet që qytetarët janë të detyruar të ndërmarrin.