Gjithçka që duhet të dinit për kufjet LinkBuds të Sony
Sony ishte një nga hyrësit e hershëm në tregun e kufjeve stereo me veshje të hapur (OWS) me LinkBuds-et e tyre origjinale në vitin 2022 dhe shtesa e saj e fundit merr një qasje të ndryshme stilistike.
LinkBuds Clip vjen në skenë me dizajnin modern me kapëse së bashku me pretendimet për cilësi të rafinuar audio dhe deri në 37 orë përdorim të vazhdueshëm midis kufjeve dhe kutisë së tyre.
Le të hedhim një vështrim më të afërt se çfarë vjen me LinkBuds Clip, transmeton Telegrafi.
Ato janë të paketuara në kutinë tipike të kartonit të ricikluar që merrni me të gjitha kufjet e fundit Sony. Nuk ka shumë gjëra të tjera brenda kutisë përveç grupit të zakonshëm të manualeve dhe një karte garancie.
Duke parë më nga afër kufjet LinkBuds Clip, ato janë bërë tërësisht nga plastika dhe kanë një dizajn në formë C me altoparlantin në njërën anë të lidhur me një modul në formë fasuleje që shkon pas spirales së veshit tuaj. Ato vijnë në një gamë të gjerë ngjyrash.
LinkBuds Clip janë projektuar për t'iu përshtatur një game të gjerë formash veshësh, dhe janë testuar më parë disa opsione duke përdorur një qasje të ngjashme dizajni. Mund të dëshmohet se ato me të vërtetë i përshtaten formave të ndryshme të veshëve dhe ofrojnë rehati gjatë gjithë ditës.
LinkBuds Clip janë të lehta për veshët, dhe në përgjithësi nuk ka ankesa për sa i përket përshtatjes. Kufjet qëndrojnë të bashkangjitura pa ushtruar presion të panevojshëm. Kablloja lidhëse midis dy gjysmave të kufjeve është mjaft fleksibile dhe e lehtë për veshët.
Sa i përket specifikimeve, LinkBuds Clip kanë drajverë 10 mm me lidhje Bluetooth 5.3. Ju merrni mbështetje për kodekët SBC dhe AAC, si dhe algoritmin e përmirësimit DSEE të Sony dhe 360 Reality Audio, i njohur edhe si audio hapësinore.
Këto gjithashtu kanë çiftëzim shumëpikësh dhe një ekualizues 10-bandësh plotësisht të personalizueshëm brenda aplikacionit Sony Sound Connect.
LinkBuds Clip kanë tre mënyra dëgjimi - standarde, përforcim zëri dhe reduktim të rrjedhjes së zërit. Fatkeqësisht, Sony nuk shtoi sensorë për zbulimin e konsumimit, kështu që kur i hiqni kufjet nga veshët, ato nuk e ndalojnë automatikisht riprodhimin e medias.
Kjo veçori është e zakonshme në shumicën e kufjeve të nivelit fillestar, kështu që është e çuditshme të mos e shihni në një palë kufje me një çmim prej 230 dollarësh.
Jeta e baterisë është vlerësuar në 9 orë nga kufjet dhe zgjatet në 37 orë nëpërmjet kutisë së karikimit. Kufjet janë të vlerësuara IPX4 për rezistencë ndaj spërkatjeve, ndërsa kutia nuk përmban asnjë mbrojtje nga depërtimi. /Telegrafi/