Gjini: Edhe po të na ftonte Kurti, ne nuk do ta takonim – fare nuk e ka pasur qëllim zgjedhjen e presidentit
Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, ka deklaruar në Debat Plus se partia e tij nuk do të merrte pjesë në takim me kryeministrin Albin Kurti, edhe nëse do të ishte ftuar.
Gjini ka theksuar se AAK kishte qëndrim të qartë për të mos ndihmuar, siç u shpreh ai, në asnjë variant që do t’i mundësonte Kurtit vazhdimin e qeverisjes.
Sipas tij, Kurti është “person tepër destruktiv” dhe përfaqëson një koncept që po e “shkërmoq Kosovën”.
“Kemi pasur qëndrim mos me shku edhe nëse na fton, ne nuk kemi dashur në asnjë mënyrë që me ndihmu në çfarëdo varianti që Albin Kurti me vazhdu qeverisjen për shkak se kemi qenë të bindur më shumë se tjerët që është person tepër destruktiv, është koncept që po e shkërmoq Kosovën”, ka thënë ai.
Sa i përket takimit të kryetarit të AAK-së, Ramush Haradinaj, me presidenten Vjosa Osmani, Gjini theksoi se në atë takim nuk janë kërkuar vota për zgjedhjen e presidentit dhe se kjo çështje nuk është diskutuar.
Ai ka shtuar se, sipas vlerësimit të tij, Kurti nuk e ka pasur për qëllim zgjedhjen e presidentit në këtë fazë dhe se vendi po rrëshqet drejt një degradimi institucional dhe krize të vazhdueshme politike.
“Zoti Kurti fare nuk e ka pasur për qëllim zgjedhjen e presidentit në këtë fazë. Më brengos që jemi duke rrëshqitur në një situatë që vetë ideja e asaj çfarë po bëjmë çka është politika çka janë njerëzit që i shërbejnë vendit është shkërmoq. Ka degradim total institucional, ka krizë permanente në Kosovë krizë e cila vazhdon nuk po flasim vetëm për vitin 2025, 2026 po flasim për kriza të vazhdueshme që janë prodhuar prej zotit Kurti”, ka deklaruar ai.
“Absolutisht fajtori kryesor i kësaj krize është Albin Kurti”, ka deklaruar tutje Gjini.