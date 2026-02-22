Gjilani shijon fitoren e parë në pranverë, mposht me rezultat minimal Prishtinën
Gjilani ka arritur fitore minimale 1-0 në derbin e javës ndaj Prishtinës.
Skuadra e drejtuar nga Debatik Curri mori fitoren e parë në stinorin pranveror në Superligë.
Ishte skuadra vendase që pati iniciativën në këtë ndeshje, derisa në minutën e 37-të erdhi goli i parë.
Edi Basa depertoi bukur dhe me një goditje nga distanca realizoi për 1-0.
Me rezultatin minimal 1-0 u mbyllen 45 minutat e para.
Në pjesën e dytë dy skuadrat krijuan disa raste shënimi, por gola më nuk pati dhe Gjilani arkëtoi tre pikë duke fituar 1-0.
Me këtë fitore Gjilani mbetet në pozitën e gjashtë me 30 pikë, derisa Prishtina zbret në pozitën e tretë me 36 sosh. /Telegrafi/
