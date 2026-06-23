Gjiganti i teknologjisë Oracle shkurton 21,000 vende pune ndërsa përqafon inteligjencën artificiale
Oracle shkurtoi rreth 21,000 vende pune në nivel global vitin e kaluar, ndërsa gjiganti amerikan i teknologjisë po riformëson biznesin e tij rreth inteligjencës artificiale, tregon raporti i fundit vjetor i firmës.
Firma e softuerëve dhe informatikës cloud thotë se kishte rreth 141,000 punonjës me kohë të plotë që nga 31 maji 2026, nga rreth 162,000 punonjës në të njëjtën kohë vitin e kaluar, transmeton Telegrafi.
"Vendosja e teknologjive të IA-së në të gjitha operacionet tona ka rezultuar dhe mund të vazhdojë të rezultojë në reduktime të fuqisë punëtore", thotë raporti.
Shkurtimet, të cilat arrijnë në rreth 13% të fuqisë punëtore të Oracle, janë pjesë e një trendi më të gjerë midis firmave të teknologjisë, pasi ato shpenzojnë qindra miliarda dollarë për ndërtimin e infrastrukturës së IA-së si qendrat e të dhënave.
Amazon dhe pronari i Facebook, Meta, kanë shkurtuar mijëra vende pune në muajt e fundit, ndërsa investojnë shumë në IA.
Më shumë se 100,000 punonjës të teknologjisë janë pushuar nga puna vitin e kaluar, sipas vlerësimeve nga firmat e ndjekjes së punësimit.
Oracle bëri shkurtime "të konsiderueshme" të vendeve të punës në prill, sipas punonjësve të lartë që postuan në internet, por shkalla e plotë e shkurtimeve nuk ishte zbuluar deri në dorëzimin e raportit të saj vjetor.
Firma tha se shkurtimet kanë çuar në rreth 1.8 miliardë dollarë në pagesa për ndërprerjen e punës dhe kosto të tjera të ristrukturimit vitin e kaluar.
Shuma është dukshëm më e lartë se fatura e ristrukturimit prej 374 milionë dollarësh në vitin e kaluar financiar.
Oracle tha se përpjekjet e saj të ristrukturimit "mund të jenë shkatërruese".
Ajo paralajmëroi se riorganizimi mund të çojë në mungesë të punëtorëve të kualifikuar në role të caktuara, duke rezultuar në një humbje të produktivitetit që mund të ndikojë në të ardhurat e saj.
Oracle ka qenë në një garë për të krijuar qendra të dhënash për gjigantët e inteligjencës artificiale si OpenAI dhe Meta.
BBC raportoi më parë se Oracle planifikonte të shpenzonte të paktën 50 miliardë dollarë për infrastrukturë këtë vit.
Kompania u bashkëthemelua nga Larry Ellison, një nga njerëzit më të pasur në botë, i cili shërben gjithashtu si drejtor teknologjik i Oracle.
Shumë kompani kanë zvogëluar fuqinë punëtore - që shpesh është shpenzimi më i madh i një firme teknologjike - ndërsa investojnë në IA.
Google, Amazon dhe Meta planifikojnë së bashku të investojnë rreth 650 miliardë dollarë në teknologji këtë vit.
Amazon tha se planifikon të shpenzojë 200 miliardë dollarë gjatë vitit të ardhshëm për investime në IA, më shumë nga të gjitha kompanitë kryesore të teknologjisë.
Gjigandi i tregtisë elektronike dhe teknologjisë, i cili punëson më shumë se 1.5 milion njerëz në të gjithë botën, tha gjithashtu se do të shkurtojë rreth 30,000 vende pune në disa raunde pushimesh nga puna.
Një ekzekutiv i lartë në Amazon tha në një shënim të brendshëm tetorin e kaluar se kompania duhej të organizohej "më ligërisht" sepse IA po "u mundësonte kompanive të inovonin shumë më shpejt se kurrë më parë". /Telegrafi/