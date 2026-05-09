Gjiganti anglez po bën presion për Viniciusin
Vinicius Junior është sërish në qendër të tregut evropian të transferimeve. Manchester City dëshiron të përfitojë nga paqëndrueshmëria e Real Madridit për të tentuar një transferim që dukej i pamundur vetëm disa muaj më parë.
Kontrata e brazilianit skadon në vitin 2027 dhe një rinovim i saj mbetet i pazgjidhur. Kjo situatë ka ndezur kambanat e alarmit në Santiago Bernabeu. Klubi e di që kjo verë mund të jetë vendimtare. Nëse nuk arrihet një marrëveshje, rreziku i humbjes së fuqisë negociuese do të rritet me çdo muaj që kalon.
Vinicius ka kohë që po negocion zgjatjen e kontratës së tij me Real Madridin, por bisedimet nuk kanë përparuar aq shpejt sa kishin shpresuar të dyja palët. Lojtari dëshiron të ndihet i vlerësuar si një nga yjet kryesorë të projektit. Kërkesat e tij për pagë, afër nivelit të Kylian Mbappe, kanë krijuar tension të brendshëm.
Florentino Perez nuk dëshiron të prishë strukturën e pagave. Klubi e kupton rëndësinë e saj, por gjithashtu synon të ruajë kontrollin financiar mbi skuadrën. Performanca e ekipit në fushë nuk po ndihmon aspak. Fundi i sezonit për Real Madridin është shënuar nga dyshime, konflikte të brendshme dhe një ndjenjë e qartë lodhjeje.
Në këtë kontekst, Vinicius po e shikon situatën më me kujdes. Rinovimi i kontratës së tij nuk varet më vetëm nga paratë, por edhe nga drejtimi i ekipit.
Sipas mediave britanike si TeamTalk, City rrallë humbet një mundësi si kjo. Nëse një yll global e gjen veten në një periudhë pasigurie, klubi anglez vepron shpejt. Pep Guardiola dëshiron të vazhdojë të rrisë nivelin konkurrues të sulmit të tij.
🚨 Manchester City are contenders to sign Real Madrid and Brazil forward Vinícius Júnior.
He has just over a year left on his contract at the Bernebau with no resolution on the horizon.
Vinicius do të përshtatej në mënyrë të përkryer si një lojtar që do të ndryshonte lojën për shkak të shpejtësisë së tij, aftësisë për të çekuilibruar mbrojtjet dhe kapacitetit për të kthyer ndeshjet në favor të tyre.
City tashmë ka mundësi në krahun e majtë, por asnjë me ndikimin global të brazilianit. Në Angli, ai shihet si një mundësi e rrallë në treg. City gjithashtu ofron stabilitet sportiv, një strukturë fituese dhe një projekt të aftë për të konkurruar për çdo titull çdo sezon.
Për Viniciusin, kjo mundësi po fillon të duket më pak e largët. Nëse atmosfera në Madrid nuk përmirësohet, dëgjimi i ofertave nga kampioni anglez mund të jetë joshës. /Telegrafi/