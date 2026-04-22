Gjiganti anglez e bën prioritet transferimin e Teun Koopmeiners
Performanca e Teun Koopmeiners ka qenë e paqëndrueshme që prej transferimit të tij te Juventus, duke ngritur pikëpyetje mbi të ardhmen e tij.
Mesfushori holandez tashmë është futur në listën e ngushtë të objektivave të Manchester United për merkaton verore.
Klubet elitare të Evropës po përgatiten për një periudhë të rëndësishme transferimesh, ndërsa “Djajtë e Kuq” synojnë të përforcojnë skuadrën e tyre. Për drejtuesit e Manchester United, përforcimi i mesfushës është një nga prioritetet kryesore.
Në këtë kuadër, Teun Koopmeiners shihet si një opsion shumë i përshtatshëm për planet e klubit anglez, duke u konsideruar si një kandidat serioz për transferim.
Sipas raportimeve të TEAMtalk, skuadra e drejtuar nga Michael Carrick po shqyrton mundësinë për të përfituar nga situata te Juventus. Me një rol më të kufizuar në planet e “Bianconerëve”, mesfushori mund të jetë ndër lojtarët që do të largohen.
Me afrimin e afatit kalimtar veror, Manchester United po vlerëson strategjitë për të bindur lojtarin të transferohet në “Old Trafford”.
Teun Koopmeiners është aktualisht nën kontratë me Juventus deri në vitin 2029, ndaj mbetet për t’u parë nëse transferimi do të realizohet. /Telegrafi/