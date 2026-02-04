Gjyqtari i ndeshjes Albacete-Barcelona, Jose Luis Munuera Montero ka bërë një gjest në fund të ndeshjes së Copa del Rey duke zemëruar tifozët mysafirë.

Barcelona e mposhti Albaceten me rezultat 2-1 të martën mbrëma në Estadio Carlos Belmonte për të arritur në gjysmëfinale të Copa del Rey.

Golat e shënuar nga Lamine Yamal dhe Ronald Araujo i dhanë epërsinë Barçës përpara një përgjigjeje të vonë të vendasit.

Në minutat e fundit pati një dramë të vërtet pasi vendasit ishin shumë afër të barazonin dhe ishte mbrojtësi Gerard Martin, i cili largoi topin me kokë nga vija e portës.

Megjithatë, drama arriti kulmin kur gjyqtari Munuera Monteros ngriti krahët sikur po donte të festonte dhe sinjalizonte gol.

Ky gjest i Monteros ka shkaktuar akuza për paragjykim nga tifozët e Barçës të cilët e quajtën skandaloz veprimin.

Gjesti i gjyqtarit të ndeshjes Albacete-Barcelona, është bërë viral tashmë. /Telegrafi/

NdërkombëtareFutbollSportEkipetBarcelona
telegrafi sport app