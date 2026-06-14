"Mos e prishni punën në fund", SHBA-ja kritikon Izraelin për sulmet në Liban
Presidenti amerikan, Donald Trump ka reaguar pas sulmit të fundit të Izraelit në Bejrut, duke deklaruar se ngjarja “nuk duhej të ndodhte”, veçanërisht në një moment kur, sipas tij, palët janë afër një marrëveshjeje paqeje me Iranin.
Në një mesazh në rrjetin social, Truth Social, 80-vjeçari u bëri thirrje të gjitha palëve të tërhiqen nga përshkallëzimi i mëtejshëm i konfliktit, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë “shumë afër” një marrëveshjeje.
Ai kërkoi që Izraeli të ndalojë sulmet në territorin libanez dhe njëkohësisht që edhe grupet e armatosura, përfshirë Hezbollah, të mos ndërmarrin veprime kundër Izraelit.
“Nuk duhet të ketë më sulme nga Izraeli askund në Liban, por as sulme nga asnjë palë tjetër, përfshirë Hezbollahun”, shkroi Trump.
Ai e përshkroi situatën si një mundësi për arritjen e një paqeje afatgjatë, duke shtuar se “kjo mund të jetë fillimi i një paqeje të gjatë dhe të bukur – të mos e prishim!”
Ndryshe, Irani ka paralajmëruar se nëse vazhdojnë sulmet izraelite në Liban, nuk do të ketë marrëveshje me SHBA-në. /Telegrafi/