Irani paralajmëron se sulmet izraelite në Bejrut rrezikojnë bisedimet me SHBA-në
Një nga negociatorët kryesorë të Iranit ka paralajmëruar se sulmi i fundit izraelit ndaj periferisë së Bejrutit mund të dëmtojë përpjekjet diplomatike për arritjen e një marrëveshjeje me Shtetet e Bashkuara për përfundimin e luftës.
Kryetari i Parlamentit të Iranit, Mohammad-Bagher Ghalibaf, kritikoi ashpër Izraelin dhe SHBA-në pas sulmit, duke deklaruar se Uashingtoni ose nuk ka vullnetin, ose nuk ka aftësinë për të përmbushur zotimet e tij.
Në një reagim të publikuar në platformën X, Ghalibaf tha se sulmi në zonën e Dahiyeh në Bejrut dëshmon se SHBA-ja nuk po arrin të garantojë angazhimet e saj, ndërsa akuzoi Uashingtonin dhe Tel Avivin se po përdorin taktikën e njohur si “polici i mirë dhe polici i keq”.
“Duke i dhënë dritën jeshile regjimit sionist, nuk mund të prisni lëshime. Loja e policit të mirë dhe policit të keq është e vjetruar”, deklaroi ai.
Komentet e tij vijnë në një kohë kur po zhvillohen përpjekje diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit, ndërsa Irani insiston se edhe Libani duhet të përfshihet në çdo marrëveshje për shkak të sulmeve izraelite kundër grupit militant Hezbollah.
Ndërkohë, zëvendëskomandanti i komandës së përbashkët ushtarake iraniane paralajmëroi se “krimet” e Izraelit nuk do të mbeten pa përgjigje.
Sipas raportimeve të mediave amerikane, Izraeli kishte njoftuar ushtrinë amerikane në rajon pak para se të kryente sulmin ndaj periferisë së Bejrutit. Situata ka ngritur shqetësime se tensionet në Liban mund të komplikojnë më tej negociatat për një armëpushim dhe përfundimin e luftës në rajon. /Telegrafi/