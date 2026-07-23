Gjesti dhe Gimbo thyejnë heshtjen pas aludimeve për prishje të raportit
Mungesa e daljeve të përbashkëta të Gjestit dhe DJ Gimbos gjatë kohëve të fundit kishte bërë që fansat e tyre të ngrinin dyshime për një distancim të mundshëm mes dy miqve dhe bashkëpunëtorëve.
Të njohur për paraqitjet e shpeshta së bashku dhe raportin e afërt që kanë krijuar, mungesa e tyre në publik kishte nxitur spekulime se mund të kishte ndodhur ndonjë mosmarrëveshje mes tyre.
Por, duket se këto zëra tashmë janë hedhur poshtë.
Foto: Instagram
Dyshja ka zgjedhur t’u përgjigjet në mënyrën më të mirë të mundshme të gjitha aludimeve, duke u shfaqur sërish së bashku.
Pak para koncertit të fundit në Shëngjin, Gjesti ka ndarë në Instastory një fotografi pranë DJ Gimbos, ku të dy shfaqen të buzëqeshur dhe në një atmosferë pozitive.
Pamja e tyre së bashku ka mjaftuar për të qetësuar fansat, duke treguar se miqësia dhe bashkëpunimi mes Gjestit dhe Gimbos vazhdojnë të jenë të forta, pavarësisht mungesës së daljeve të përbashkëta në publik.
Ata në muajin maj sollën edhe një album që rezultoi tejet i suksesshëm. /Telegrafi/