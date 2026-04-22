Gjermania prezanton strategjinë kombëtare ushtarake për t'iu kundërvënë kërcënimit rus
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, prezantoi të mërkurën një strategji të re kombëtare ushtarake, ndërsa Berlini i përgjigjet kërcënimit në rritje nga Moska.
Bundeswehr, ushtria e Gjermanisë, po kalon një program riarmatimi pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, ndërsa vendi riktheu shërbimin ushtarak vullnetar në janar në një përpjekje për të rritur numrin e trupave.
Plani mbrojtës i Pistorius përfshin strategjinë e parë ushtarake të Gjermanisë dhe një analizë të aftësive të Bundeswehr-it, duke përcaktuar organizimin, strukturën dhe madhësinë e forcave të armatosura, shkruajnë mediat e huaja.
Ndërsa detajet janë të klasifikuara, Pistorius tha se planet përfshijnë "zhvillimin e Bundeswehr-it në ushtrinë më të fortë konvencionale në Evropë".
Dhe siç thuhet më tej, Ministria e Mbrojtjes në Berlin e konsideron Rusinë si kërcënimin kryesor me të cilin përballet Gjermania.
"Me riarmatimimin e saj, ajo po përgatitet për një përballje ushtarake me NATO-n dhe e sheh përdorimin e forcës ushtarake si një instrument legjitim për të pohuar interesat e saj", tha Pistorius.
Strategjia e Berlinit përcakton rëndësinë e armëve precize me rreze të gjatë veprimi dhe sistemeve të mbrojtjes ajrore, por edhe zhvillimin e teknologjive të tilla si inteligjenca artificiale, informatika kuantike dhe robotika.
"Në afat të shkurtër, ne po rrisim aftësitë tona mbrojtëse dhe të qëndrueshmërisë; në afat të mesëm, ne synojmë një rritje të konsiderueshme dhe gjithëpërfshirëse të aftësive; dhe në afat të gjatë, ne do të krijojmë superioritet teknologjik", shpjegoi Pistorius.