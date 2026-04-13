Gjermania planifikon një ulje të çmimit të karburanteve për të përballuar krizën energjetike
Qeveria e koalicionit të Gjermanisë ka rënë dakord për lehtësim të çmimit të karburantit për konsumatorët dhe bizneset me vlerë 1.6 miliardë euro (1.9 miliardë dollarë), duke i dhënë fund një mosmarrëveshjeje mbi mënyrën e reagimit ndaj rritjes së çmimit të naftës të shkaktuar nga lufta në Iran.
Taksa e energjisë për naftën dhe benzinën do të ulet me rreth 0.17 euro për litër për dy muaj, thanë të hënën partia konservatore CDU dhe partnerët e saj të koalicionit të qendrës së majtë SPD, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Lufta e Iranit ka shkaktuar ndërprerjen më të madhe të furnizimit global me energji të regjistruar ndonjëherë, me planet për një bllokadë amerikane të porteve dhe zonave bregdetare iraniane që kanë rritur më tej çmimet e naftës bruto.
"Kjo luftë është shkaku i vërtetë i problemeve që po përjetojmë edhe në vendin tonë", ka thënë kancelari Friedrich Merz në një konferencë për shtyp.
Ai tha se koalicioni po bënte gjithçka që ishte e mundur për të zbutur ndikimin e konfliktit, i cili është pezulluar nga një armëpushim i brishtë, dhe u kërkoi kompanive të naftës të ‘kalojnë’ uljen e taksave plotësisht.
"Ne presim që industria e naftës t'i kalojë këto masa lehtësimi drejtpërdrejt dhe plotësisht tek konsumatorët", tha Merz.
Megjithatë, ekonomistët dhe grupet e industrisë ishin skeptikë.
Marcel Fratzscher në institutin e kërkimit ekonomik DIW Berlin theksoi se një pjesë e madhe e lehtësimit tatimor mund të "përfundojë në llogaritë bankare të kompanive të naftës" dhe kritikoi masat për dështimin në inkurajimin e kursimit të karburantit.
Operatorët e stacioneve të karburantit në Gjermani e shprehën këtë shqetësim, duke i bërë thirrje qeverisë të vendosë kontrolle çmimesh mbi kompanitë kryesore të naftës ose të rrezikojë që ato të rrisin çmimet për të përvetësuar një pjesë të lehtësimit.
"Qeveria duhet të jetë e ashpër ndaj kompanive kryesore të naftës", tha një zëdhënës për gazetën Rheinische Post. /Telegrafi/