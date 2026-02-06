Gjermania paralajmëron për rritje të spiunazhit iranian që synon ushtrinë
Inteligjenca ushtarake gjermane ka rritur vigjilencën pasi Irani i caktoi Bundeswehrin dhe forcat e tjera të armatosura të BE-së si " grupe terroriste " në përgjigje të vendosjes nga Bashkimi Evropian të Trupave të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit në listën e saj të organizatave terroriste.
Lëvizja iraniane, të cilën Teherani e paraqiti si kundërmasë, krijon një mjedis të ri kërcënimi për objektet dhe personelin ushtarak gjerman, sipas ligjvënësve dhe ekspertëve që folën për Euronews.
Ndërkohë, Shërbimi i Kundërzbulimit Ushtarak të Gjermanisë (MAD) vazhdon t'i shohë agjencitë iraniane të inteligjencës si "një nga aktorët kryesorë që kryejnë aktivitete spiunazhi kundër Bundeswehrit".
Një zëdhënës i MAD tha se, krahas kërcënimeve të botës reale, "duhet të supozohet edhe një rrezik i konsiderueshëm nga spiunazhi kibernetik".
Prandaj, agjencia po i kushton një rëndësi të madhe masave parandaluese.
Këto përfshijnë informime, seanca këshillimore dhe materiale informuese të hartuara për të rritur ndërgjegjësimin midis ushtarëve rreth rreziqeve të spiunazhit dhe metodave të përdorura nga shërbimet e inteligjencës së huaja.
Sipas zëdhënësit, qëllimi është të zbulohen dhe të zmbrapsen operacionet e inteligjencës "sa më shpejt të jetë e mundur".
Njësitë dhe zyrat që konsiderohen veçanërisht të ekspozuara ndaj aktivitetit të inteligjencës së huaj marrin mbështetje të synuar nga MAD.
Si rezultat, stafi ka tendencë të jetë më vigjilent dhe raporton më shpejt incidente të dyshimta. /Telegrafi/