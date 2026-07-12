Gjermania njofton tërheqjen e trupave nga baza në Irak
Gjermania planifikon të mbyllë kampin e saj ushtarak pranë aeroportit të Erbilit në Irakun verior deri në fund të shtatorit dhe të tërheqë shumicën e trupave të saj, raportoi Der Spiegel.
Sipas raportit, Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar parlamentin për vendimin për mbylljen e kampit.
Baza është përballur me kërcënime të përsëritura në muajt e fundit, ndërsa tensionet u përshkallëzuan pas sulmeve SHBA-Izrael ndaj Iranit.
Ndërsa forcat gjermane nuk u shënjestruan drejtpërdrejt nga sulmet iraniane me raketa dhe dronë, afërsia e tyre me njësitë amerikane i detyroi ushtarët të kalonin shumë netë në bunkerë, sipas Der Spiegel.
Zëdhënësja e Ministrisë së Mbrojtjes, Christiane Noack, konfirmoi se ministria kishte informuar komisionet përkatëse të parlamentit, por nuk pranoi të jepte detaje të mëtejshme mbi afatin kohor ose aspekte të tjera të tërheqjes, duke përmendur sigurinë e trupave të dislokuara.
“Kjo do të jetë një çështje planifikimi të detajuar—nuk është rast i një tërheqjeje të nxituar”, tha Noack në një konferencë për shtyp në Berlin.
“Siç e dini, ekziston një strategji daljeje për çdo mision dhe rruga përpara tani është hartuar në koordinim të ngushtë me partnerët tanë”, shtoi ajo.
Sipas Noack, një ekip më i vogël këshilltarësh ushtarakë do të mbetet në rajon. /Telegrafi/