Gjermania ka mungesë punëtorësh - prandaj po i drejtohet Indisë për ndihmë
Gjermania po vazhdon të përballet me mungesën e punëtorëve të kualifikuar, ndërsa stafi i moshuar del në pension dhe nuk ka mjaftueshëm kandidatë të rinj për të plotësuar rolet e tyre.
Për të lehtësuar problemin, vendi po i drejtohet gjithnjë e më shumë punëtorëve nga India, thuhet në një shkrim të BBC, përcjell Telegrafi.
Për Handirk von Ungern-Sternberg, gjithçka filloi me një email që i erdhi në emal në shkurt të 2021. Ai kishte ardhur nga India.
Thelbi i mesazhit ishte: "Kemi shumë njerëz të rinj dhe të motivuar që kërkojnë trajnim profesional dhe po pyesim veten nëse jeni të interesuar".
Von Ungern-Sternberg punonte për Dhomën e Artizanatit të Freiburgut në Gjermaninë Jugperëndimore, një organ tregtar që përfaqëson punëtorët e kualifikuar, nga muratorët dhe zdrukthëtarët, te kasapët dhe bukëpjekësit, si dhe kompanitë që i punësojnë ata.
Dhe emaili mbërriti në një moment të përshtatshëm.
"Kishim shumë punëdhënës të dëshpëruar, të cilët nuk gjenin askënd për të punuar për ta", thotë Von Ungern-Sternberg. "Kështu që vendosëm t'i jepnim një shans".
Thirrja e tij e parë ishte te kreu i komunitetit lokal të kasapëve.
Kasapët në të gjithë Gjermaninë po kalonin një kohë veçanërisht të vështirë. Ishte një sektor në rënie të dukshme.
Nga 19,000 biznese të vogla familjare në vitin 2002, kishin mbetur më pak se 11,000 deri në vitin 2021.
Punëdhënësit e kishin pothuajse të pamundur të rekrutonin të rinj për të filluar një praktikë.
"Tregtia e kasapëve është punë e vështirë", thotë kreu i komunitetit të kasapëve, Joachim Lederer. "Dhe për 25 vitet e fundit, të rinjtë kanë shkuar në drejtime të tjera".
Në Indi, në Magic Billion, agjencia e punësimit që kishte dërguar atë email fillestar, arriti të rekrutonte 13 të rinj, të cilët mbërritën në Gjermani në vjeshtën e vitit 2022 për të filluar praktikën e tyre në kasap në qytete të vogla përgjatë kufirit me Zvicrën. Ata do të kalonin një pjesë të kohës së tyre në kolegj.
Midis tyre ishte 21-vjeçarja Anakha Miriam Shaji. Ashtu si shumë nga bashkëmoshatarët e saj, ishte hera e parë që ajo largohej ndonjëherë nga India.
Ajo kujton emocionin e saj.
"Doja ta shihja botën", thotë ajo. "Doja ta bëja standardin tim të jetesës kaq të lartë. Doja sigurime të mira shoqërore".
Nga ata 13 fillestarë, tani ka 200 indianë të rinj që punojnë në kasapët gjermanë.
Gjermania po vuan nga një krizë demografike. Ekonomia duhet të tërheqë 288,000 punëtorë të huaj në vit, sipas një studimi të vitit 2024.
Përndryshe, fuqia punëtore mund të tkurret me 10% deri në vitin 2040, tha raporti i Fondacionit Bertelsmann.
Ndërsa brezi i fundit i “baby boomer” po shkon drejt pensionit, nuk ka mjaftueshëm të rinj gjermanë për t'i zëvendësuar ata, për shkak të një shkalle të ulët lindjeje.
Por ka shumë të rinj në Indi.
"India është një vend me 600 milionë njerëz nën moshën 25 vjeç", thotë Banerjee. "Vetëm 12 milionë hyjnë në fuqinë punëtore çdo vit. Pra, ka një tepricë të madhe të fuqisë punëtore".
India Works po përgatitet të sjellë 775 indianë të rinj në Gjermani këtë vit për të filluar praktikën e tyre.
Gama e profesioneve që ata do të ndjekin është e gjerë. Tani ka ndërtues rrugësh, mekanikë, muratorë dhe bukëpjekës – dhe jo vetëm.
Shifrat zyrtare të Gjermanisë tregojnë se në vitin 2024 kishte 136,670 punëtorë indianë në vend, nga 23,320 në vitin 2015.
Indianët e rinj që kanë gjetur punë në Gjermani nëpërmjet India Works ofrojnë shpjegime të ngjashme për vendimin e tyre për të provuar fatin e tyre në një vend të ri - vështirësitë e gjetjes së një pune në Indi, pagat më të larta të disponueshme në Evropë dhe ambicia për të krijuar rrugën e tyre në jetë.
Për shembull, është Ishu Gariya, një 20-vjeçar i cili, pasi mbaroi shkollën e mesme indiane, po mendonte të merrte një diplomë universitare dhe një punë në kompjutera.
"Por nuk doja të shpenzoja paratë e mia për këtë diplomë dhe pastaj të gjeja punë në një kompani me një pagë të ulët", thotë ai.
Kështu që ai ndërroi një periferi të Delhit me një fshat në rajonin e Schwarzwald të Gjermanisë, ku është praktikant në një bukëpjekës.
Turni i tij nuk mbaronte deri në orën tre të mëngjesit dhe ai është i veshur me një xhaketë me kapuç për t'u mbrojtur nga moti i dimrit.
Por ai është i lumtur.
"Kemi paga të larta këtu", thotë ai. "Kështu që do të jem në gjendje ta ndihmoj familjen time [në shtëpi] financiarisht".
Dhe ai thotë se e do ajrin e pastër në fshatin gjerman. /Telegrafi/