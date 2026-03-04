Gjermania, Japonia dhe Koreja në garë për çmimin “Makina Botërore e Vitit”
Finalistët për çmimet prestigjioze World Car Awards 2026 janë shpallur, me makinat elektrike që dominojnë pothuajse çdo kategori.
Fituesit do të zbulohen më 1 prill gjatë panairit ndërkombëtar New York Auto Show.
Në garën për “World Car of the Year” përballen BMW iX3, Hyundai Palisade dhe Nissan Leaf, duke ofruar një kombinim interesant mes SUV-ve dhe një EV-je të përballueshme.
BMW iX3 spikat me performancë të lartë dhe autonomi të madhe, ndërsa Nissan Leaf mbetet një zgjedhje ekonomike me rreze solide lëvizjeje.
Në kategorinë “World Electric Vehicle”, iX3 dhe Leaf do të përballen me Mercedes-Benz CLA elektrik.
Ndërkohë, në segmentin luksoz rivalizojnë Cadillac Vistiq, Lucid Gravity dhe Volvo ES90.
Edhe në kategorinë e performancës përfshihet një model elektrik, Hyundai Ioniq 6 N, që sfidon modelet tradicionale sportive.
Këto nominime tregojnë qartë se industria automobilistike po lëviz me shpejtësi drejt elektrifikimit, ndërsa gara për titujt kryesorë pritet të jetë më e fortë se kurrë. /Telegrafi/