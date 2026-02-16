Gjermania i bën thirrje Francës të rrisë shpenzimet e mbrojtjes
Franca duhet të rrisë shpenzimet e saj të mbrojtjes për ta bërë realitet vetëmjaftueshmërinë evropiane, ka thënë ministri i jashtëm i Gjermanisë.
"Ai i referohet vazhdimisht dhe saktë ndjekjes sonë të sovranitetit evropian", tha Johann Wadephul për presidentin francez, Emmanuel Macron, në një intervistë me transmetuesin publik gjerman Deutschlandfunk.
Dhe sipas tij, "kushdo që flet për këtë duhet të veprojë në përputhje me rrethanat në vendin e vet", shkruan The Guardian, përcjell Telegrafi.
Sipas mediumit britanik, vendet evropiane po përballen me presion për të rritur aftësitë e tyre mbrojtëse, ndërsa ankthi rritet nëse Uashingtoni do të përdorë fuqinë e tij ushtarake për të ardhur në ndihmë të partnerëve të tij të NATO-s në rast të një sulmi.
Shtetet anëtare të NATO-s u zotuan në një samit qershorin e kaluar për të rritur shpenzimet e mbrojtjes në 5% të PBB-së deri në vitin 2035, por Wadephul tha se progresi drejt këtij qëllimi ka qenë i pamjaftueshëm.
"Për fat të keq, përpjekjet në republikën franceze kanë qenë gjithashtu të pamjaftueshme për ta arritur këtë deri më tani", citohet të ketë thënë ai. “Edhe Franca duhet të bëjë atë që po bëjmë ne këtu mes diskutimeve të ashpra”.
Gjermania vitin e kaluar përjashtoi shumicën e shpenzimeve të mbrojtjes nga “frena e borxhit” kushtetues dhe ka caktuar më shumë se 500 miliardë euro për mbrojtje midis viteve 2025 dhe 2029.
E Franca, e cila është në mes të betejave të ashpra mbi shpenzimet e saj publike, renditet e treta në BE për sa i përket barrës së borxhit si përqindje e PBB-së, pas Greqisë dhe Italisë.
Kritika e Wadephul vjen mes fërkimeve në aleancën franko-gjermane, e cila tradicionalisht shihet si forca lëvizëse në bashkëpunimin e BE-së.
Gjermania ka hedhur poshtë vazhdimisht thirrjet e Macron për borxh të përbashkët për të rritur investimet, ndërsa ka mosmarrëveshje midis Parisit dhe Berlinit mbi planet për të ndërtuar një aeroplan luftarak evropian të gjeneratës së ardhshme dhe për të nënshkruar një marrëveshje tregtare të BE-së me një grup vendesh të Amerikës së Jugut.
Në ditën e hapjes së Konferencës së Sigurisë në Mynih javën e kaluar, kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz, paralajmëroi për kërcënimin që Rusia paraqiste për Evropën.
“Në epokën e rivalitetit të fuqive të mëdha, as Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë mjaftueshëm të fuqishme për të vepruar vetëm”, theksoi ai. “Të dashur miq, të qenit pjesë e NATO-s nuk është vetëm avantazh konkurrues i Evropës. Është gjithashtu avantazh konkurrues i Shteteve të Bashkuara. Pra, le ta riparojmë dhe ringjallim besimin transatlantik së bashku”.
Në të njëjtën kohë, Merz zbuloi se kishte zhvilluar bisedime fillestare me Macronin mbi mundësinë e bashkimit me ombrellën bërthamore të Francës.
Por Wadephul, një anëtar i Unionit Kristian Demokrat (CDU) të Merzit, shprehu kujdes në lidhje me perspektivën e Evropës që të ndërtojë mbrojtjen e saj bërthamore më të fuqishme, duke thënë: “Ka mjaftueshëm armë atomike në botë”.Ai i tha televizionit publik gjerman vonë të dielën se “askush në Uashington nuk po vë në dyshim” nëse SHBA-të do të përdorin arsenalin e tyre bërthamor për të mbrojtur Evropën nëse është e nevojshme, dhe paralajmëroi kundër krijimit të kësaj përshtypjeje me një debat që vë në dyshim mburojën mbrojtëse të SHBA-së. /Telegrafi/