Gjermania do të porosisë dronë sulmues me vlerë mbi 500 milionë euro
Qeveria gjermane planifikon të porosisë dronë sulmues me vlerë 536 milionë euro (638 milionë dollarë) nga startup-et gjermane Helsing dhe Stark Defense.
Dhe këto porosi, thuhet se janë pjesë e një shtytjeje për riarmatim pas sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës.
Kontratat për municione - dronë që qëndrojnë pezull mbi një zonë të mundshme sulmi përpara se të fluturojnë drejt objektivave - janë pjesë e një marrëveshjeje më të madhe kornizë me vlerë 4.3 miliardë euro.
Kontratat, të përshkruara në dokumentet e para nga Reuters, pritet gjerësisht të miratohen nga komiteti i buxhetit të dhomës së ulët të parlamentit.
Ato u raportuan për herë të parë nga revista Spiegel.
Dronët fillimisht synojnë të mbështesin Brigadën e 45-të të Tankeve të Gjermanisë, e cila është e vendosur në Lituani.
Sipas dokumenteve, kontratat me dy kompanitë do të kenë një afat prej shtatë vjetësh dhe grupi fillestar është planifikuar të dorëzohet deri në fillim të vitit 2027. /Telegrafi/