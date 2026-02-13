Gjermania dhe Franca në bisedime për armët bërthamore evropiane
Detyra kryesore e Evropës dhe e Gjermanisë është të pranojnë realitetin e ri me të cilin përballen, tha Friedrich Merz gjatë Konferencës së Sigurisë në Mynih.
Kancelari gjerman shtoi se aleanca ka kuptuar se liria e saj është e kërcënuar dhe duhet të jetë e gatshme për ndryshim dhe sakrifica.
“Evropa do të forcojë shërbimet e inteligjencës”, tha ai, “por gjithashtu duhet të ketë një strategji të vetën sigurie”.
Lideri gjerman gjithashtu njoftoi se ka nisur bisedime konfidenciale me presidentin francez, Emmanuel Macron, mbi krijimin e një mbajtjeje bërthamore evropiane.
Sipas Merz, Gjermania po e shqyrton këtë në përputhje me angazhimet e saj ligjore bërthamore si pjesë e NATO-s.
Ndryshe, Konferenca e Sigurisë së Munichut do të zgjasë deri ditën e diele gjersa Kosovën po e përfaqëson kryeministri, Albin Kurti. /Telegrafi/
