Gjeniu prapa PSG-së së pathyeshme: Rritja e skuadrës dhe vlera e tyre në treg
"Duhet shumë para për të fituar në futboll" - kjo është fraza që dëgjohet shpesh nga tifozët. Por pasuria nuk është gjithmonë garanci suksesi. Paris Saint-Germain e ka dëshmuar këtë në vitet e fundit.
Transferimet e superyjeve si Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappe, Neymar dhe Lionel Messi nuk ia sollën klubit parizien trofeun e parë të Ligës së Kampionëve.
Përkundrazi, u desh një ristrukturim i plotë i sistemit dhe ardhja e Luis Enriques dhe Luis Campos për të ndërtuar një ekip ku çdo individ i shërben kolektivit. Dhe kjo funksionoi: PSG pati një sezon historik 2024/25, duke fituar çdo trofe të mundshëm në skenën vendore dhe evropiane.
Përtej rezultateve ekipore dhe çmimeve individuale, PSG ka parë edhe rritje të madhe të vlerës së skuadrës, falë punës së grupit. Tetë lojtarë të afruar nën drejtimin e Campos kanë parë që vlera e tyre në treg të “shpërthejë” te PSG.
Bradley Barcola
I lindur në Lyon, Barcola u transferua në verën e vitit 2023 nga Lyoni, ku anësori kishte treguar potencialin e tij të plotë. U ble për 45 milionë euro dhe presioni ishte i madh, duke pasur parasysh çmimin dhe pritjet.
Në fund, Barcola tani ka vlerën më të lartë të karrierës së tij: 70 milionë euro. Dhe kjo duket vetëm fillimi, pasi ai është ende vetëm 23 vjeç.
Willian Pacho
Kur Willian Pacho mbërriti në gusht 2024, asgjë nuk të linte të kuptoje se kolumbiani do të bëhej i preferuari i “Parc des Princes”.
Ndjekësit e Bundesligës flisnin për cilësitë e tij të mëdha në mbrojtje dhe për forcën fizike te Eintracht Frankfurt, por shifra 40 milionë euro dukej shumë e lartë për një lojtar që s’kishte luajtur kurrë në Ligën e Kampionëve.
Megjithatë, më pak se dy vjet më vonë, PSG ka në duar një mbrojtës të jashtëzakonshëm: punëtor, i besueshëm dhe i pëlqyer. Natyrshëm, vlera e tij në treg është rritur fuqishëm dhe tani qëndron në 70 milionë euro.
Nuno Mendes
I konsideruar prej kohësh si një talent i madh, Nuno Mendes nuk ka zhgënjyer. Mbrojtësi i krahut nga Portugalia sot shihet si një nga më të mirët në pozicionin e tij.
Ai erdhi në korrik 2022 për 38 milionë euro nga Sporting CP, u konsolidua si titullar i padiskutueshëm te PSG dhe e ka dyfishuar vlerën: tani vlen 75 milionë euro. Plotësisht e merituar.
Desire Doue
Si një nga prospektet më të pastra të Ligue 1, ardhja e Desire Doué te PSG bëri bujë. I transferuar nga Rennes për 50 milionë euro, mesfushori teknik dhe “shkëlqyes” shihej si i destinuar për madhështi — por jo kaq shpejt. Pas gjashtë muajve përshtatjeje, ai u kthye në pjesë kyçe të lojës sulmuese të Luis Enriques.
Më pas erdhën momentet vendimtare: dy gola dhe një asist, finalja e Ligës së Kampionëve e fituar, çmimi “Lojtari i ndeshjes”, e disa muaj më vonë edhe “Golden Boy”. Një goditje e madhe në afatin kalimtar nga Campos — Doue tani vlerësohet 90 milionë euro.
Khvicha Kvaratskhelia
I afruar në mes të sezonit, në dimrin e vitit 2024, për një shifër të rëndë 80 milionë euro nga Napoli, pak kush mund ta kishte parashikuar ndikimin e gjeorgjianit në trofetë e ardhshëm të PSG-së.
Një “fishekzjarr” i vërtetë, transferimi i tij u justifikua plotësisht — dhe ai vazhdon ta tregojë këtë.
Brenda një viti, Kvaratskhelia i ka shtuar edhe 10 milionë euro vlerës së tij, duke e çuar në 90 milionë euro në treg.
Ousmane Dembele
Kush do ta kishte besuar, në gusht 2023 kur Ousmane Dembélé mbërriti, se dy vjet më vonë ai do ta fitonte “Topin e Artë”? Kush do ta kishte besuar se Dembélé do të bëhej njeriu kryesor i PSG-së? Kush do ta kishte besuar se ai do t’u shmangej dëmtimeve dhe do të prodhonte një sezon sensacional?
I transferuar për 50 milionë euro mes dyshimeve të mëdha, me Barcelonën të kënaqur që e largoi, Dembélé sot ka vlerë tregu 100 milionë euro dhe, më shumë se kurrë, është shndërruar në legjendë të PSG-së.
Joao Neves
I ardhur pa shumë zhurmë nga Benfica për 66 milionë euro, mesfushori portugez u shndërrua shpejt në një “përbindësh” në fushë. Partneri ideal i Vitinhas, Joao Neves është hallkë kyçe në zinxhirin e PSG-së.
Nuk është çudi që ky lojtar, i rezervuar jashtë fushe, sot ka një vlerë tregu 110 milionë euro.
Vitinha
Ashtu si bashkëkombësi i tij Neves, Vitinha është “shefi” i mesfushës së PSG-së. Fillimi i tij në Paris ishte i vështirë, në një skuadër të dominuar nga ego dhe individualizëm.
Por sapo rreth tij u ndërtua një ekip punëtor dhe i balancuar, numri 6 i PSG-së “shpërtheu”. Tarifa prej 42 milionë eurosh nga Porto tani duket si pazari i madh.
Vlera e tij në treg ka shkuar në 100 milionë euro dhe ai mund të sfidojë lehtësisht emrat në majë të tregut, si Pedri (150 milionë euro). /Telegrafi/