Gjenerali amerikan tregon se si u arrit epërsia e shprehur ajrore mbi Iranin: I penguam ata të shihnin, të komunikonin dhe të reagonin
SHBA-të dhe Izraeli arritën të vendosnin shpejt epërsi ajrore mbi Iranin në fazat fillestare të konfliktit aktual, duke lejuar avionët nga të dy vendet të operonin lirisht.
Gjenerali amerikan Dan Caine, u tha gazetarëve të hënën se SHBA-të filluan operacionet e tyre kundër Iranit të shtunën duke "shtresuar efekte jo-kinetike, duke prishur, degraduar dhe verbuar aftësinë e Iranit për të parë, komunikuar dhe reaguar", transmeton Telegrafi.
Ky veprim i ndërmarrë nga komandat kibernetike dhe hapësinore të SHBA-së i parapriu lëshimit të më shumë se 100 avionëve - një përzierje avionësh luftarakë, avionësh sulmi elektronikë, tankerësh furnizimi me karburant, aeroplanësh komandues, bombarduesish dhe dronësh - nga deti dhe toka.
Caine tha se faza fillestare u përqendrua në shënjestrimin e objekteve të komandës dhe kontrollit të Iranit, forcave detare, vendeve të raketave balistike dhe infrastrukturës së inteligjencës dhe ishte "e projektuar për t'i hutuar dhe ngatërruar ata".
Komanda Qendrore e SHBA-së, e cila mbikëqyr operacionet në Lindjen e Mesme, tha gjithashtu se forcat e saj shënjestruan sistemet e integruara të mbrojtjes ajrore të Iranit, ndër instalime të tjera ushtarake.
"Ndikimi i kombinuar i këtyre sulmeve - i shpejtë, i saktë dhe dërrmues - ka rezultuar në vendosjen e superioritetit ajror lokal", tha Caine, duke shtuar se kjo do t'u lejojë forcave amerikane të operojnë më të sigurt dhe lirshëm mbi Iranin.
Komentet e tij erdhën pasi Izraeli njoftoi se avionët e tij luftarakë kishin siguruar superioritet ajror mbi Iranin, duke i dhënë atij një avantazh të madh taktik.
Vetëm pak orë pasi filloi operacioni të shtunën, ushtria izraelite tha se sulmet ndaj sistemeve iraniane të mbrojtjes ajrore i lejuan asaj të zgjeronte "superioritetin ajror" mbi Iranin.
Të dielën, Izraeli tha se kishte "çmontuar" shumicën e sistemeve të mbrojtjes ajrore në Iranin perëndimor dhe qendror dhe po punonte drejt vendosjes së superioritetit ajror mbi Teheranin. Më vonë gjatë ditës, ushtria tha se e arriti këtë.
Aftësia për të fluturuar të pakontestueshme mbi Iranin do të thotë që avionët luftarakë amerikanë dhe izraelitë mund të zgjedhin të përdorin municione precize me rreze të shkurtër veprimi në vend të armëve më të kushtueshme të rezistencës, të cilat qëllohen nga një distancë përtej rrezes së disa mbrojtjeve ajrore.
Izraeli tha se arriti superioritet ajror mbi pjesë të mëdha të territorit të Iranit, përfshirë Teheranin, gjatë konfliktit të shkurtër midis dy armiqve të betuar në qershor 2025.
Megjithatë, vendosja e superioritetit ajror nuk e eliminon plotësisht rrezikun, si brenda Iranit ashtu edhe më gjerë. Operacionet ajrore në një mjedis kaq kompleks janë në thelb të rrezikshme.
Më herët të hënën, mbrojtja ajrore e Kuvajtit rrëzoi "gabimisht" tre avionë luftarakë amerikanë F-15E gjatë operacioneve luftarake. Ushtria amerikane e përshkroi atë si "një incident të dukshëm me zjarr miqësor". Gjashtë anëtarët e ekuipazhit u hodhën të gjithë në mënyrë të sigurt dhe janë në gjendje të qëndrueshme, thanë zyrtarët ushtarakë.
Caine tha se SHBA-të kanë nisur qindra misione nga toka dhe deti që nga fillimi i operacionit, të cilin Pentagoni e ka quajtur Epic Fury, dhe kanë dorëzuar "dhjetëra mijëra copë municione". Ushtria izraelite tha të hënën se kishte shkatërruar afërsisht 600 vende infrastrukture me 2,500 municione.
Më shumë se 500 njerëz janë vrarë në të gjithë Iranin në sulmet amerikane dhe izraelite, sipas llogaritjeve lokale. Izraeli tha se ka vrarë më shumë se 40 zyrtarë iranianë, përfshirë Udhëheqësin Suprem Ajatollah Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur sulmeve duke lëshuar valë raketash dhe dronësh në Izrael, disa baza që strehojnë trupa amerikane në Gjirin Persik dhe shumicën e vendeve në rajon, duke vrarë më shumë se një duzinë njerëzish, përfshirë të paktën katër anëtarë të shërbimit amerikan.
SHBA-të dhe aleatët e tyre rajonalë thanë se kanë rrëzuar qindra raketa dhe dronë iranianë. /Telegrafi/