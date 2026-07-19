Gjendet pa shenja jete një person në Pejë, trupi dërgohet për obduksion
Një rast i hetimit të vdekjes është raportuar në Pejë, ku një person është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij.
Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 18 korrik 2026, rreth orës 21:40.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore, ndërsa mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion, me qëllim të përcaktimit të shkaqeve të vdekjes.
Rasti është duke u hetuar nga organet kompetente. /Telegrafi/
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