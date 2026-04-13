Një person është gjetur pa shenja jete në Graçanicë, duke ngritur dyshime për rrethanat e vdekjes së tij.

Sipas informacioneve zyrtare, viktima është një mashkull kosovar, i cili është gjetur i pajetë më 12 prill 2026.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore, ndërsa ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen.

Me urdhër të prokurorit kompetent, trupi i pajetë është dërguar në Instituti i Mjekësisë Ligjore për obduksion, me qëllim të sqarimit të plotë të shkakut të vdekjes.

Rasti është iniciuar si "hetim mbi vdekjen" dhe mbetet në procedurë hetimore.

