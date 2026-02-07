Gjendet pa shenja jete një 50-vjeçar në Bilinicë të Gjilanit
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se është gjetur pa shenja jete një person në fshatin Bilinicë të komunës së Gjilanit.
Rastin e konfirmoi për Telegrafin, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Gjilanit, Valon Osmani.
Personi pa shenja jete është gjetur nga familjarët e tij.
“Më datën 07.02.2026 rreth orës 12:20, kemi pranuar informacion se në fshatin Bilinicë të komunës së Gjilanit, nga familjarët është gjetur pa shenja jete një person mashkull, i vitit të lindjes 1976.
Njësitet relevante policore dhe ekipi emergjent mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku nga mjeku kujdestar është konstatuar se personi është pa shenja jete”, tha Osmani.
Hetimet lidhur me ndriçimin dhe sqarimin e rrethanave të këtij rasti janë duke u zhvilluar nga Njësia për Hetime Rajonale në Gjilan, në koordinim të plotë me Prokurorin e Shtetit.
Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërgua r në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. /Telegrafi/