Gjendet një shishe alkooli 150-vjeçare në SHBA
Një ekip arkeologjik në Utah ka gjetur një shishe alkooli që vlerësohet të jetë 150 vjeçare dhe ekspertët i bënë një provë shijeje.
Ian Wright, arkeologu publik shtetëror i Utah, tha se shishja ishte midis mijëra objekteve që datojnë që nga viti 1870-1890, të gjetura në tokën e Shërbimit Pyjor të SHBA-së.
"Kur e morën, ishte ende plot. Kishte ende një tapë brenda", tha Wright.
"Ne e kuptuam, 'O Zot, ky është një thesar i vërtetë", shtoi ai.
- YouTube www.youtube.com
Wright tha se gjetja është e vetmja shishe e njohur e paprekur me alkool që është gjetur nga ajo periudhë kohore.
Ekspertët thanë se lëngu duket të jetë një birrë me pak alkool.
Tani ata shpresojnë ta rikrijojnë pijen. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals