Gjendet një person pa shenja jete në banesën e tij në Mitrovicë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një person është gjetur pa shenja jete, në banesën e tij në Mitrovicë.
Rasti ka ndodhur të hënën, në ora 12:00.
“Është raportuar se një mashkull është gjetur pa shenja jete në banesën e tij. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse dhe ekipi mjekësor i cili ka konstatuar vdekjen e tij”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. /Telegrafi/
