Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një person është gjetur pa shenja jete, në banesën e tij në Mitrovicë.

Rasti ka ndodhur të hënën, në ora 12:00.

“Është raportuar se një mashkull është gjetur pa shenja jete në banesën e tij. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse dhe ekipi mjekësor i cili ka konstatuar vdekjen e tij”, thuhet në raport.

Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. /Telegrafi/

