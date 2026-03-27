Gjashtë vjet nga anëtarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO
Maqedonia e Veriut sot shënon gjashtë vjet nga anëtarësimi në NATO, pasi në këtë ditë në vitin 2020 u bë anëtarja e 30-të e aleancës.
Me këtë, vendi realizoi një nga qëllimet e tij strategjike, i cili është përcaktuar edhe në rezolutën që Kuvendi e miratoi në vitin 1993.
Me qëllim zhvillimin e papenguar të procesit të integrimit të vendit në NATO, Kuvendi më 11 shkurt 2020 njëzëri ratifikoi Marrëveshjen e Atlantikut të Veriut, pas së cilës, më 20 mars 2020, pasoi edhe nënshkrimi i ratifikimit të protokollit të anëtarësimit në NATO nga ana e presidentit të shtetit.
Më 27 mars 2020, përmes ambasadës së vendit në Uashington, në Departamentin e Shtetit në SHBA u depozitua instrumenti i anëtarësimit në Marrëveshjen e Atlantikut të Veriut, me çka vendi zyrtarisht u bë anëtarja e 30 e aleancës.
Si kusht i drejtpërdrejtë për hyrje në NATO ishte zgjidhja e kontestit me Greqinë për emrin e shtetit, me çka u shtua edhe përcaktimi “e veriut”.