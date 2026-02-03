Gimbo flet pas tragjedisë në familjen e Gjestit: Kam qëndruar te ai dy muaj, akoma e shoh në ëndërr
DJ Gimbo flet për raportin me Gjestin me banorët e Big Brother VIP Albania 5.
Ai thotë se punon me të që tetë vite dhe se njihen familjarisht me njëri-tjetrin.
I njëjti theksoi se pas rastit të fundit, tragjedisë në familjen e artistit, ka qëndruar për dy muaj në shtëpinë e tij.
Foto: Instagram
"Që 8 vjet punojmë, nuk jemi ndarë kurrë. Babai i tij është babai im, s'ka aty. Motra e tij është motra ime pikë", u shpreh ai.
Tutje tha: "E kam si familje të dytë unë. Në kohën e fundit kam qëndruar te ai dy muaj në shtëpinë time, me të. Akoma nuk jam kthjell në ëndërr e shoh".
Vëllai i Gjestit ndërroi jetë në shtator të vitit të kaluar nga një aksident me motoçikletë.
Gimbo tregon se i ka qëndruar në krah familjes së tij në këto kohë të vështira. /Telegrafi/